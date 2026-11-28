Ngày 25-11, Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấp phép cho Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk triển khai tối đa 1 triệu vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Đây là bước quan trọng nhằm xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo truyền thông Mỹ, hệ thống mang tên Starmind sẽ gồm một triệu module trên quỹ đạo có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trước khi truyền kết quả về Trái đất. FCC cho rằng việc triển khai hệ thống sẽ góp phần thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực không gian và AI.

Chủ tịch FCC Brendan Carr nhận định quyết định trên mở ra một hướng phát triển mới cho hạ tầng điện toán phục vụ nền kinh tế AI.

Các nhà khoa học cảnh báo dự án đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật và tài chính. Ngoài ra, việc phóng và đưa vệ tinh trở lại khí quyển có thể gây ô nhiễm. Hiệp hội thiên văn Mỹ cảnh báo các vệ tinh có thể ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu thiên văn và việc quan sát bầu trời đêm.

Theo quyết định cấp phép, SpaceX phải đưa ít nhất một vệ tinh thuộc hệ thống vào hoạt động trước năm 2033, sau đó mở rộng triển khai theo lộ trình và hoàn tất cụm vệ tinh vào năm 2040. Những người ủng hộ mô hình trung tâm dữ liệu ngoài không gian cho rằng việc tận dụng năng lượng Mặt trời có thể giảm áp lực lên lưới điện, hạn chế nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên mặt đất và tiết kiệm nguồn nước dùng để làm mát thiết bị.