Đài CNN tối 15-8 tiết lộ một quan chức chính phủ Mỹ cho hay "mọi phương án vẫn đang được cân nhắc" về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rời bàn đàm phán sớm nếu "cảm thấy tồi tệ". Ảnh: AFP

Nói với CNN, quan chức này không loại trừ khả năng ông Donald Trump rời phòng họp sớm nếu nhận thấy người đồng cấp Nga thiếu thiện chí trong việc đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Theo quan chức trên, Nhà Trắng "thận trọng lạc quan" về hội đàm tại Alaska. Tuy vậy, Tổng thống Donald Trump nhận thấy ông cần trực tiếp ngồi cùng ông Vladimir Putin để đánh giá thái độ, mức độ sẵn sàng từ phía Nga đối với một lệnh ngừng bắn.

Phát biểu với báo giới hôm 14-8, ông Donald Trump cũng úp mở về khả năng nói trên.

"Chúng ta sẽ sớm biết rõ lập trường mỗi bên. Chỉ cần 2-5 phút đầu là tôi sẽ nhận ra đây là cuộc gặp tốt hay tồi tệ. Nếu tồi tệ, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Nếu tốt, chúng ta có thể tiến tới hòa bình ở tương lai gần" - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ghé thăm vùng Magadan trước khi khởi hành đến Alaska. Ảnh: Tass



Về diễn tiến Thượng đỉnh Mỹ - Nga, đài CNN cho biết máy bay Không lực một chở Tổng thống Donald Trump đã rời căn cứ Andrews thuộc bang Maryland và đang hướng đến Alaska.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin dừng chân tại Magadan (vùng Viễn Đông trên lãnh thổ Nga) trên đường đến Alaska.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo ông Vladimir Putin ghé thăm một nhà máy công nghiệp và gặp gỡ lãnh đạo địa phương ở TP Magadan.

Tờ Kyiv Post thông tin trên mạng xã hội rằng ông Donald Trump vừa xác nhận Mỹ có thể cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, có thể có sự tham gia của các đối tác châu Âu. Theo tờ báo, tổng thống Mỹ nói rằng mọi quyết định liên quan lãnh thổ đều do Ukraine quyết định.

Tuy nhiên, đài CNN đưa tin Tổng thống Donald Trump không đưa ra cam kết chắc chắn về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần thuộc thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Donald Trump cho rằng châu Âu cần đóng vai trò chủ đạo trong vấn đề này. Theo tổng thống Mỹ, biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không bao gồm việc nước này gia nhập NATO. Mục tiêu tổng thống Mỹ hướng tới không phải là đàm phán thay Ukraine, mà là đưa tổng thống Nga vào bàn đàm phán.