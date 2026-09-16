Mỹ cần 5 năm để bổ sung đủ kho vũ khí cạn kiệt vì Iran, khó đối phó nếu xung đột khác nổ ra

Báo cáo mới của Quốc hội Mỹ ước tính nước này có thể mất tới 5 năm để bổ sung đầy đủ kho dự trữ vũ khí cạn kiệt vì cuộc chiến ở Iran. Điều này có thể cản trở khả năng ứng phó của Lầu Năm Góc nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn khác.

Boong tàu sân bay Mỹ USS George Washington trên Biển Ả-rập ngày 11/9. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 15/9 cho biết, cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua của Mỹ chống lại Iran đã tiêu tốn 38 tỷ USD, và sẽ tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến và mở lại eo biển Hormuz.

Báo cáo của CBO - tính toán các khoản chi phí đến ngày 1/8, ước tính cuộc chiến sẽ khiến lạm phát tăng 0,5% trong 3 tháng đầu năm 2027.

Cuộc chiến cũng làm suy giảm kho dự trữ đạn dược của Mỹ và đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng của Mỹ trong việc ứng phó với các cuộc xung đột tiềm tàng khác, đồng thời gây thêm áp lực lên ngân sách liên bang vốn đã căng thẳng.

Con số này gần với mức 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth báo cáo tại phiên điều trần ở Thượng viện ngày 21/7.

CBO cho biết, phần lớn chi phí bắt nguồn từ việc Mỹ nhanh chóng sử dụng kho đạn dược. Cơ quan này ước tính có thể mất 5 năm để bổ sung đầy đủ kho dự trữ. Trước đó báo chí đưa tin Mỹ đã sử dụng “gần như toàn bộ” tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến ở Iran.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell bác bỏ những thông tin về tình trạng thiếu đạn dược. “Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để tấn công vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn”, ông nói.

Theo tính toán của CBO, cuộc chiến có thể gây ra những hệ quả sâu rộng đối với thế trận quốc phòng của Mỹ và nền kinh tế trong nước.

CBO cho biết tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược quan trọng, trong đó có tên lửa đánh chặn, có nguy cơ cản trở khả năng ứng phó của Lầu Năm Góc nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn khác, chẳng hạn như khả năng xảy ra xung đột ở châu Á – Thái Bình Dương.

Tại phiên điều trần ở Thượng viện hồi tháng 7, ông Hegseth đề xuất chi gần 90 tỷ USD ngân sách khẩn cấp để bổ sung kho đạn dược.

“Không có những khoản ngân sách này, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thiếu hụt nghiêm trọng”, ông Hegseth nói.

Trong tuần này, Tổng thanh tra Lầu Năm Góc báo cáo rằng Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà tại các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, cùng với các máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu và máy bay không người lái.

Cơ quan này ước tính chi phí chiến tranh tính đến ngày 19/6 là 33,4 tỷ USD, trong đó có khoảng 184 triệu USD thiệt hại với các cơ sở ngoại giao của Mỹ do các cuộc tấn công của Iran.

Những cú sốc năng lượng do các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz cùng các cuộc tấn công vào những cơ sở năng lượng ở các quốc gia vùng Vịnh lân cận đã khiến giá năng lượng tăng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và các nhà sản xuất trên toàn cầu.

Chi phí chiến tranh tăng cao cũng đe dọa làm trầm trọng thêm tình hình tài khóa đang xấu đi của Mỹ. Tổng nợ công của Mỹ cho đến tháng 8 đã vượt 40.000 tỷ USD.

Ông Trump thường so sánh cuộc chiến Iran với các cuộc xâm lược Iraq và Afghanistan của Mỹ.

Theo Reuters, cuộc chiến kéo dài 8 năm của Mỹ tại Iraq, với hơn 100.000 binh sĩ trên bộ vào thời điểm cao nhất, đã tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ USD.

Theo dự án Costs of War của Đại học Brown, cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ của Mỹ tại Afghanistan, cũng có thời điểm triển khai hơn 100.000 binh sĩ, đã tiêu tốn khoảng 2.300 tỷ USD.