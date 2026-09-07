Mỹ bí mật rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz trong nhiều tháng qua

Trong suốt 4 tháng qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành một chiến dịch rà phá thủy lôi bí mật ở eo biển Hormuz.

Theo tờ Financial Times (FT), chiến dịch này có sự tham gia của các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ (Navy SEALs) và các hệ thống robot tiên tiến.

Theo tờ báo uy tín này, nhiệm vụ được thực hiện chủ yếu vào ban đêm để đảm bảo tính bí mật tối đa.

Nhiệm vụ chính của các đội nhỏ gồm thợ lặn Hải quân Mỹ, tàu tự hành và tàu ngầm là phát hiện và phá hủy thủy lôi.

Nhiều nguồn tin phương Tây cho biết, các thiết bị nổ đã được gài trong vùng biển quốc tế và vùng biển Oman, sau khi leo thang căng thẳng khu vực nghiêm trọng.

Để khảo sát đáy biển, quân đội Mỹ đã sử dụng các nền tảng không người lái được trang bị sonar kéo độ phân giải cao.

Sau khi xác định được các vật thể nguy hiểm, thợ lặn tiếp cận chúng để đặt các khối thuốc nổ bằng tay.

Bất chấp những tuyên bố công khai từ giới lãnh đạo Mỹ về việc eo biển Hormuz trên thực tế đã hoàn thành, mối đe dọa thực sự đối với ngành vận tải biển vẫn rất cao.

Như tờ FT đã lưu ý, phí bảo hiểm cho các tàu thương mại đi qua tuyến đường chiến lược này đã tăng gấp nhiều lần.

Trong bối cảnh đó, các công ty vận tải biển quốc tế buộc phải hạn chế lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz, điều này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến logistics toàn cầu.

Một chiến dịch bí mật của Mỹ cho thấy vùng biển này đã trở thành khu vực đầy mìn, nơi các hệ thống giám sát tinh vi đang phát hiện ra các rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.