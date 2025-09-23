Mỹ bắt người đàn ông chiếu tia laser vào trực thăng chở Tổng thống Trump

Theo CBS News, Jacob Samuel Winkler, 33 tuổi, đến từ Washington D.C., bị buộc tội chiếu tia laser vào máy bay - một trọng tội có thể bị phạt tù tối đa 5 năm. Hiện Winkler không có luật sư đại diện.

Khi chiếc Marine One chuẩn bị cất cánh hôm 20/9, một sĩ quan tuần tra của Mật vụ Mỹ phát hiện Winkler đang đi bộ trên vỉa hè, cởi trần và nói chuyện một mình rất to. Khi viên mật vụ soi đèn pin để nhìn kỹ hơn thì bị Winkler rọi tia laser vào mặt, khiến anh mất phương hướng trong giây lát.

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump

Sau đó, lúc chiếc Marine One bay ở tầm thấp, Winkler ngước lên và chiếu đèn laser vào trực thăng. Theo mật vụ Mỹ, hành động này có thể khiến phi công mù tạm thời, mất định hướng, tăng rủi ro va chạm của trực thăng.

Winkler ngay lập tức bị còng tay và liên tục nói xin lỗi Tổng thống Trump. Theo lời khai, Winkler đã chiếu đèn laser vào đủ thứ, chẳng hạn như biển báo, nhưng không biết hành động chiếu tia laser vào Marine One là bất hợp pháp. Ngoài thiết bị chiếu laser, giới chức còn thu giữ trên người Winkler một con dao nhỏ.

"Hành vi này gây nguy hiểm cho Marine One và tất cả mọi người trên máy bay. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xác định danh tính và bị truy tố ở mức cao nhất theo luật định" - Luật sư Jeanine Pirro, công tố viên hàng đầu tại Washington D.C. - nói.

Theo Cục Hàng không Liên bang (FAA), tia laser gây ra "mối đe dọa an toàn nghiêm trọng" cho máy bay vì chúng có thể khiến phi công mất khả năng điều khiển. Cơ quan này đã ghi nhận 5.913 sự cố liên quan đến tia laser trong năm nay (khoảng 28 vụ mỗi ngày) và 12.840 vụ vào năm 2024.