Anh hùng chiến tranh Pakistan 'bóc mẽ' xe tăng chủ lực phát triển từ nguyên mẫu Trung Quốc

Trung tướng đã nghỉ hưu Tariq Khan - cựu chỉ huy Quân đoàn tấn công số 1 và là một anh hùng chiến tranh của Pakistan - đã bày tỏ sự hoài nghi về xe tăng Al-Khalid trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Global Village Space (Pakistan) khi đánh giá khả năng phòng thủ của đất nước này.

"Nó có thể phổ biến ở Pakistan, nhưng ở nước ngoài ít người coi đây là một chiếc xe tăng có giá trị thực sự", ông Khan nói.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Pakistan hiện có 300 chiếc Al-Khalid, 110 chiếc Al-Khalid I (phiên bản hiện đại hóa), 315 chiếc T-80UD và các loại xe thiết giáp khác đang phục vụ trong quân đội nước này. Ảnh: DAWN

Theo trang Topwar.ru của Nga, xe tăng Al-Khalid được phát triển trên cơ sở là mẫu MBT Type 90-II của Trung Quốc, nhưng lắp động cơ 6TD-2 được sản xuất tại Ukraine. Cùng với xe tăng T-80UD được mua từ kho dự trữ của Liên Xô tại Kyiv, Al-Khalid được coi là xương sống của lực lượng thiết giáp Pakistan.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở ở London (Anh), tính đến đầu năm nay, Pakistan có 300 chiếc Al-Khalid, 110 chiếc Al-Khalid I (phiên bản hiện đại hóa), 315 chiếc T-80UD và các loại xe thiết giáp khác đang phục vụ trong quân đội nước này.

Topwar.ru đưa tin, ông Khan không nêu chi tiết về những thiếu sót của xe tăng Al-Khalid, nhưng những vấn đề này đều được biết đến rộng rãi. Loại xe tăng này có khả năng bảo vệ yếu do độ dày lớp giáp hạn chế, khiến nó dễ bị tấn công bởi các vũ khí chống tăng hiện đại như Javelin hoặc Kornet.

Pháo 125mm của Al-Khalid mặc dù có cỡ nòng lớn hơn, nhưng lại kém hơn pháo 120mm của xe tăng phương Tây về độ chính xác và khả năng tương thích với các loại đạn hiện đại. Hơn nữa, hệ thống kiểm soát hỏa lực đã lỗi thời trên Al-Khalid còn hạn chế hiệu quả chiến đấu của xe tăng. Việc tích hợp các linh kiện của Trung Quốc và Ukraine trên loại xe tăng này cũng gây ra vấn đề về bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế, đặc biệt là trong bối cảnh trừng phạt hoặc xung đột.

Theo Topwar.ru, mặc dù cả Islamabad và Bắc Kinh đều định vị xe tăng Al-Khalid là một phương tiện quân sự chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với các "thương hiệu" toàn cầu, nhưng thái độ hoài nghi của ông Khan - một người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn - lại đi ngược lại quan điểm này.

Các quốc gia như Malaysia, Peru và Saudi Arabia cũng đã thử nghiệm xe tăng Al-Khalid nhưng cuối cùng quyết định không mua vì lý do tài chính, kỹ thuật hoặc chiến lược.