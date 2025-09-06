Mỹ bất ngờ triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35 đến Puerto Rico

Theo nguồn tin, 10 máy bay chiến đấu F-35 được điều động để thực hiện các hoạt động chống khủng bố và ma túy ở Nam Caribe. Các tiêm kích dự kiến sẽ đến khu vực này vào cuối tuần tới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy.

Trong một diễn biến liên quan, trang tin Avia.pro cho biết, trong 24 giờ qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại Puerto Rico, vận chuyển một lượng lớn thiết bị hạng nặng và nhân sự bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III và C-5M Super Galaxy.

Được biết, những máy bay này thường sử dụng để vận chuyển vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và khẩu đội MIM-104 Patriot.

