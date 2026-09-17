Mỹ bất ngờ gửi thông điệp nhắm tới hai quốc gia châu Á: ‘Ai mua dầu Nga sẽ phải trả giá’

Những nước có khả năng nằm trong phạm vi tác động của dự luật có Ấn Độ, Trung Quốc, Slovakia, Hungary và Azerbaijan.

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Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu khí của Nga, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc được xem là những đối tượng chịu tác động đáng chú ý.

Dự luật Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026 do Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham đề xuất đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đề xuất trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu khí của Nga.

Trong số những nước có khả năng nằm trong phạm vi tác động của dự luật có Ấn Độ, Trung Quốc, Slovakia, Hungary và Azerbaijan.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen ủng hộ dự luật và cho rằng Mỹ cần gây sức ép đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng từ Nga.

"Chúng ta cần gửi một thông điệp rất mạnh mẽ, không chỉ tới Vladimir Putin, mà tới bất kỳ ai đang mua dầu khí của Nga, rằng họ sẽ phải trả giá cho điều đó", bà Shaheen phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNN sau khi Hạ viện thông qua dự luật.

Theo bà Shaheen, nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí đang giúp Nga duy trì hoạt động quân sự tại Ukraine. Bà cho rằng việc gây sức ép lên các quốc gia mua năng lượng của Nga có thể làm giảm nguồn thu này và gia tăng áp lực đối với Moscow.

Ấn Độ đặc biệt đáng chú ý do nước này đã gia tăng nhập khẩu dầu thô Nga trong những năm gần đây. Dầu Nga được bán với mức giá cạnh tranh đã trở thành một nguồn cung quan trọng đối với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ.

Theo số liệu được dẫn trong báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ tăng 34% trong tháng 6/2026, lên mức kỷ lục. Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 4,5 tỷ euro, tương đương khoảng 36% doanh thu xuất khẩu dầu thô của Nga trong tháng.

Nguồn cung từ Nga càng trở nên quan trọng với Ấn Độ trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực Trung Đông gặp nhiều gián đoạn. Trước đó, dầu từ khu vực Vùng Vịnh chiếm khoảng 40% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Việc Washington áp dụng mức thuế cao đối với các quốc gia mua dầu Nga có thể khiến chi phí nhập khẩu của Ấn Độ tăng lên, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp lọc dầu và hoạt động thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên, mức thuế thực tế và phạm vi áp dụng vẫn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện dự luật và các quyết định của chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, Ấn Độ nhiều lần khẳng định việc đảm bảo nguồn cung năng lượng với mức giá cạnh tranh là ưu tiên của nước này. New Delhi cũng duy trì quan hệ năng lượng với nhiều đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu ngày càng lớn.

Nếu được ban hành, dự luật mới sẽ mở rộng đáng kể công cụ mà Washington có thể sử dụng để gây sức ép lên các nước tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai thị trường lớn.