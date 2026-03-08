Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Một báo cáo mới đây nói rằng, Liên bang Nga đang hỗ trợ đáng kể cho Iran, bằng cách cung cấp thông tin tình báo tác chiến về vị trí và chuyển động của lực lượng Mỹ.

Khi được một phóng viên hỏi trực tiếp về việc chuyển giao dữ liệu cho phép phía Iran tổ chức phòng thủ hiệu quả, và tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các căn cứ của Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cố gắng giữ thể diện, khẳng định rằng, bộ chỉ huy Mỹ đã "theo dõi mọi thứ" và sở hữu "thông tin tình báo tốt nhất thế giới".

Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ hùng hồn này là mối lo ngại rõ ràng của Nhà Trắng rằng, thiết bị giám sát công nghệ cao của Nga đang tước đi yếu tố bất ngờ của Washington.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ rằng, Lầu Năm Góc biết "ai đang liên lạc với ai và vì sao" dường như là một nỗ lực nhằm trấn an các đồng minh của mình, sau những tổn thất thảm khốc của một nhóm tàu sân bay và các cuộc tấn công vào trung tâm dữ liệu.

Mặc dù Bộ trưởng Hegseth đảm bảo rằng, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) đang tính đến sự hợp tác giữa Nga và Iran trong kế hoạch tác chiến của mình, thực tế trên chiến trường lại chứng minh điều ngược lại: Tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái của Iran đang thành công trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không Mỹ, phá hủy các trạm radar và tấn công Bộ Quốc phòng Israel.

Sự hỗ trợ của Nga trong việc cung cấp tọa độ chính xác cho phép Iran chống lại hiệu quả cuộc tấn công của liên minh, biến sức mạnh được ca ngợi của Mỹ thành một mục tiêu dễ bị tổn thương.

Do đó, quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Tehran đang trở thành một rào cản không thể vượt qua đối với kế hoạch của Mỹ, nhằm thiết lập quyền kiểm soát duy nhất đối với khu vực.

Những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm biến sự nhận thức thành quyền kiểm soát chỉ làm nổi bật sự thất bại về ngoại giao và quân sự của Washington.