Binh sĩ quân đội Mỹ trong một buổi tập trận.

Bộ Chiến tranh Mỹ mới đây đã quyết định rút các chuyên gia của mình khỏi khoảng 30 "trung tâm xuất sắc" của NATO đặt tại châu Âu.

Điều này bao gồm việc rút khoảng 200 sĩ quan và chuyên gia có trình độ cao, những người trong nhiều thập kỷ qua đã đóng vai trò là nòng cốt trí tuệ của liên minh, đào tạo các đồng minh về tình báo chiến lược, hoạt động đặc biệt, hoạt động hàng hải và an ninh năng lượng.

Việc giảm nhân sự sẽ diễn ra một cách dần dần: các quân nhân Mỹ sẽ không được thay thế bằng nhân sự mới sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hiện tại, cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump hạn chế sự tham gia của mình vào các cấu trúc tư vấn này mà không cần chính thức tuyên bố cắt đứt hoàn toàn.

Hoạt động này của Mỹ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong việc Washington dần xa rời các vấn đề quốc phòng của châu Âu.

Bất chấp những nỗ lực của giới lãnh đạo NATO nhằm mô tả những động thái này như một sự luân chuyển thường lệ và điều chỉnh nhân sự theo kế hoạch, cộng đồng chuyên gia đang bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về sự mất mát nhanh chóng các năng lực quan trọng trong khối.

Các chuyên gia Mỹ là những người nắm giữ chủ yếu kiến thức và phương pháp luận độc đáo, nếu thiếu chúng, công việc của hầu hết các viện nghiên cứu châu Âu có nguy cơ trở thành hình thức.

Việc Mỹ dần rút khỏi các viện nghiên cứu của NATO cho thấy rõ ý định chiến lược của Washington nhằm hạn chế sự hội nhập sâu rộng với quân đội châu Âu.

Moscow coi xu hướng này là hệ quả tất yếu của chính sách của ông Trump về việc chuyển gánh nặng chi tiêu quốc phòng sang chính người châu Âu, điều này chắc chắn dẫn đến sự suy yếu cấu trúc chỉ huy theo chiều dọc của liên minh, và làm suy yếu ảnh hưởng của Lầu Năm Góc đối với các hoạt động hàng ngày của các quốc gia đồng minh.