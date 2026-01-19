Lính Đức rời Greenland

Đài RT (Nga) ngày 18/1 đưa tin, Trung tá Peter Milevchuk - phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức - thông báo với tập đoàn truyền thông Funke (Đức) rằng đợt triển khai ban đầu gồm 15 binh sĩ của Đức đến Greenland đã kết thúc. Ông cho biết sự hợp tác với phía Đan Mạch rất tích cực và mang tính xây dựng.

15 binh sĩ Đức đã rời hòn đảo Bắc Cực trên một chuyến bay dân sự đến Copenhagen, Đan Mạch, vào trưa ngày 18/1. Việc triển khai quân này ngay từ đầu đã được lên kế hoạch chỉ kéo dài vài ngày và được thực hiện theo yêu cầu của phía Đan Mạch.

Nhiệm vụ của đội trinh sát Đức là đánh giá tình hình cho các cuộc tập trận tiềm năng của NATO, và phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức Milevchuk tuyên bố rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. "Kết quả trinh sát sẽ được phân tích trong những ngày tới."

Theo RT, hôm 14/1, Đan Mạch tuyên bố tổ chức một cuộc tập trận quân sự trên hòn đảo này. Một số quốc gia châu Âu – bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh – cho biết họ sẽ tham gia, mỗi nước cử từ 1 đến 15 binh sĩ.

Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ, kết thúc bằng điều mà các quan chức mô tả là “sự bất đồng cơ bản” giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh châu Âu về vùng lãnh thổ tự trị này.

Máy bay chở binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) hạ cánh tại Nuuk, Greenland, vào ngày 16/1/2026. Ảnh: Getty Images

Theo RT, trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Trump đã tăng cường nỗ lực nhằm đưa Greenland vào trong tầm kiểm soát của Washington - một mục tiêu mà ông đã theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump lập luận rằng việc sáp nhập này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực – một tuyên bố bị cả Bắc Kinh và Moscow bác bỏ.

Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần chế giễu sự hiện diện quân sự của Đan Mạch ở Greenland, cho rằng lực lượng này không đủ để bảo vệ hòn đảo lớn nhất thế giới và mỉa mai rằng nơi đây chỉ được bảo vệ bởi "hai chiếc xe trượt tuyết kéo bằng chó".

Tổng thống Trump đã làm leo thang căng thẳng hồi tuần trước bằng cách tuyên bố áp thuế bổ sung đối với các đối tác thương mại của Mỹ từ chối ủng hộ nỗ lực của ông trong việc giành lấy Greenland.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi lời đe dọa áp thuế là không thể chấp nhận được và hứa hẹn một phản ứng “thống nhất và phối hợp”.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết lời đe dọa này sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết của EU với Đan Mạch và Greenland.

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả các mức thuế này là “hoàn toàn sai lầm”, nói rằng chúng làm suy yếu NATO và cam kết sẽ đàm phán trực tiếp với Mỹ.