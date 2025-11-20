.t1 { text-align: justify; }

Saudi Arabia đã xác nhận ý định mua hàng trăm xe tăng Abrams, một phần trong gói thỏa thuận quốc phòng và kinh tế rộng hơn giữa Riyadh và Washington.

Nhà Trắng đã công bố thông tin này sau cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman, trang Axios đưa tin .

Thỏa thuận được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hôm thứ 18 tháng 11 sau một loạt cuộc tham vấn với phái đoàn Saudi Arabia. Ngoài xe tăng, các bên còn thảo luận về một số hợp đồng quốc phòng và những vấn đề chiến lược khác.

Theo phía Mỹ, việc cung cấp gần 300 xe tăng Abrams sẽ cho phép Saudi Arabia "tăng cường năng lực phòng thủ của mình" và "tạo ra hàng trăm việc làm tại Hoa Kỳ".

Những chiếc xe tăng này được Quân đội Hoa Kỳ sử dụng tích cực và đã được chuyển giao cho các nước đồng minh, bao gồm cả Ukraine để triển khai trên chiến trường Kursk.

Quân đội Hoàng gia Saudi Arabia sẽ được trang bị thêm 300 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tối tân.

Cần lưu ý thêm rằng mới đây Saudi Arabia đã chính thức trở thành đồng minh lớn thứ 20 của Hoa Kỳ bên ngoài NATO.

Việc đạt được vị thế này mở ra cơ hội cho vương quốc Trung Đông tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển chung với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đồng thời cho phép các công ty quốc phòng của Saudi Arabia đấu thầu hợp đồng bảo trì các hệ thống vũ khí của Washington bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Quan trọng hơn cả, với vị thế mới, những cuộc tấn công từ những lực lượng vũ trang khác, chẳng hạn như Iran hay Houthi vào Riyadh như trước kia có thể dẫn tới phản ứng đáp trả rất mạnh bằng quân sự từ Washington.