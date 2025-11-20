Chuyện chẳng biết nên khóc hay cười: Đến kẻ cướp cũng trả lại điện thoại Samsung vì "chê không muốn lấy"

Đến kẻ cướp còn trả lại điện thoại Samsung

Có một thực tế thú vị vào năm 2025: Quan niệm cho rằng điện thoại Android giá trị hơn iPhone đã hoàn toàn sai lầm.

Hiện nay, một chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra có giá cao hơn cả iPhone 17 Pro Max. Đó là chưa kể đến thị trường điện thoại gập, nơi Samsung niêm yết giá 2.000 USD cho chiếc Galaxy Z Fold 7. Thậm chí, mẫu Galaxy Z TriFold sắp ra mắt của hãng này có thể chạm ngưỡng 3.000 USD. Thế nhưng, có vẻ như giới trộm cắp điện thoại vẫn chưa "cập nhật" được thông tin này.

Tình trạng trộm cắp smartphone đang hoành hành dữ dội tại London. Theo báo cáo của Cảnh sát Đô thị Anh (Metropolitan Police), chỉ riêng trong năm 2024 đã có tới 117.211 vụ trộm điện thoại di động tại thành phố này. Mặc dù cảnh sát không thống kê số liệu dựa trên thương hiệu máy, nhưng dường như những kẻ đạo chích cũng có "gu" riêng.

Một bài viết trên blog London Centric đã kể lại câu chuyện của Sam, một người đàn ông 32 tuổi sống tại London. Sam bị một nhóm 8 tên trấn lột điện thoại, máy ảnh và cả chiếc mũ len beanie. Tuy nhiên, ngay sau khi bỏ chạy, Sam nhớ lại rằng một tên trong nhóm đã quay lại và... trả chiếc điện thoại Samsung cho anh.

Lý do ư? Đơn giản là vì trộm ở London "chẳng thèm lấy Samsung".

iPhone từ lâu đã nổi tiếng là dòng điện thoại được giới trẻ và văn hóa đại chúng ưa chuộng, nhưng thật trớ trêu khi chứng kiến cảnh những tên trộm thà giữ lại một chiếc mũ len cũ còn hơn là lấy chiếc Samsung Galaxy.

London Centric cũng đã phỏng vấn Mark, một nạn nhân khác. Chiếc Samsung Galaxy của Mark đã bị một tên trộm đi xe đạp ném toẹt xuống đất sau khi hắn tỏ vẻ không ấn tượng gì với "chiến lợi phẩm" vừa cướp được. Mark chia sẻ với blog này: "Nói thật, tôi còn cảm thấy hơi tủi thân vì bị chê."

Các chuyên gia cho rằng sự hắt hủi mà giới đạo chích dành cho điện thoại Samsung liên quan mật thiết đến giá trị bán lại thấp hơn so với iPhone. Mặc dù giá bán lẻ niêm yết giữa các dòng iPhone cao cấp và Android hiện nay gần như tương đương, nhưng iPhone lại giữ giá tốt hơn nhiều theo thời gian.

Jake Moore, cố vấn an ninh mạng tại ESET, chia sẻ với London Centric : "Các thiết bị Apple có giá trị cao hơn trên thị trường đồ cũ. Do đó, về mặt kinh tế, bọn trộm sẽ ưu tiên săn lùng những chiếc điện thoại được săn đón này hơn là các mẫu máy rớt giá nhanh."

Giới trộm cắp tại London nhắm vào iPhone chủ yếu vì giá trị bán lại, chứ không phải vì chúng dễ bẻ khóa hơn. Trên thực tế, cả iPhone và Android đều sở hữu các tính năng bảo mật chống trộm rất mạnh mẽ, và cả Google lẫn Samsung đều đã nâng cấp đáng kể vấn đề này trong những năm gần đây.

Điển hình như tính năng Theft Detection Lock (Khóa phát hiện trộm cắp) độc quyền trên Android, có khả năng tự động khóa thiết bị nếu cảm biến gia tốc phát hiện hành động giật máy và bỏ chạy.

Cũng không phải vì Samsung tệ

Việc kẻ cướp chê điện thoại Samsung không phải mới. Một vụ việc nổi tiếng khác từng xảy ra ở Washington D.C hồi tháng 11/2023 ghi nhận một cặp vợ chồng bị hai tên cướp bịt mặt, có súng tấn công. Chúng lấy đi mọi thứ: chìa khóa xe, ví tiền và điện thoại của người chồng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, bọn cướp nhìn vào chiếc điện thoại vừa cướp được và... trả lại cho nạn nhân.

Khi ấy tên cướp chỉ nói một câu: “Ồ, đây là Android à? Bọn tao không cần cái này. Tưởng là iPhone cơ”.

Ngoài lý do bán được giá hơn, các dòng điện thoại Samsung/Android cũng bị cho là mất giá nhanh theo thời gian, khiến chúng có vẻ kém giá trị trong mắt kẻ gian. Các báo cáo từ các trang thu mua đồ cũ uy tín (như SellCell , BankMyCell ) liên tục đưa ra các con số cho thấy sự chênh lệch lớn về khả năng giữ giá.

Các mẫu flagship của Samsung (dòng Galaxy S) thường mất khoảng 40% - 50% giá trị chỉ sau vài tháng ra mắt. Trong khi đó, iPhone thường chỉ mất khoảng 30-33% trong cùng khoảng thời gian. Ví dụ: Chiếc Galaxy S23 từng mất giá khoảng 43.5% chỉ sau 2 tháng, trong khi iPhone 14 chỉ mất khoảng 31%.

Ngoài ra, Samsung thường xuyên tung ra các đợt giảm giá sốc, tặng quà khủng ngay sau khi ra mắt. Điều này vô tình làm giảm giá trị của máy cũ (vì mua máy mới còn rẻ hơn mua lại máy cũ giá cao).

Nhu cầu sửa chữa iPhone (thay màn hình, thay pin) cực kỳ lớn trên toàn cầu. Kể cả khi iPhone bị khóa iCloud và không dùng được, kẻ trộm vẫn có thể rã máy ra để bán linh kiện với giá cao. Ngược lại, linh kiện Samsung khó bán hơn và giá trị thu hồi thấp hơn.

Người mua điện thoại cũ cũng thường ưu tiên iPhone vì tâm lý "dùng 3-4 năm vẫn mượt" và sang chảnh. Điều này tạo ra một thị trường đầu ra khổng lồ cho iPhone ăn cắp, trong khi thị trường cho Samsung cũ hẹp hơn nhiều.

Tóm lại, trong cuộc chiến văn hóa giữa iOS và Android, có vẻ như ngay cả những tên trộm cũng không muốn sở hữu chiếc điện thoại Samsung của bạn. Nhưng nhìn ở góc độ tích cực, điều này có nghĩa là bạn có thể an toàn hơn trước làn sóng trộm cắp điện thoại đang ngày càng gia tăng.