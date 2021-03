Mỹ áp lệnh trừng phạt con của lãnh đạo quân đội Myanmar

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, hai người con của ông Min Aung Hlaing (là Aung Pyae Sone và Khin Thiri Thet Mon) bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen đồng nghĩa tài sản của họ ở Mỹ (nếu có) sẽ bị đóng băng. Ngoài ra, các giao dịch giữa người Mỹ với hai cá nhân này và 6 công ty do họ kiểm soát cũng bị cấm.

Theo Reuters, trong số các công ty bị Mỹ trừng phạt có A&M Mahar do Aung Pyae Sone điều hành. "Công lý cho Myanmar" - một nhóm hoạt động phản đối quân đội Myanmar – cho biết các công ty dược phẩm nước ngoài muốn tiếp cận thị trường Myanmar đều phải nhờ vào A&M Mahar.

A&M Mahar sẽ làm việc với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Myanmar để "bật đèn xanh" cho các công ty dược phẩm nước ngoài quyền tiếp cận thị trường nước này. "Ông Aung Pyae Sone đã lạm dụng quyền lực để làm lợi cho gia đình mình", theo cáo buộc của nhóm "Công lý cho Myanmar" vào tháng 1-2021.

Những người biểu tình dựng rào chắn trong cuộc biểu tình ở Yangon vào ngày 8-3. Ảnh: EPA-EFE

Ông John Sifton, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi nhân quyền, ca ngợi động thái của Bộ Tài chính Mỹ vì đã "đánh trực tiếp vào sự giàu có của tướng Min Aung Hlaing" nhưng kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn.



Ông Sifton nhận định: "Đây không phải là loại hành động trừng phạt mà chúng tôi tin rằng sẽ dẫn đến thay đổi hành vi. Chúng tôi khuyến nghị Mỹ tập trung vào các nguồn thu lớn hơn nhiều và nếu cắt bỏ sẽ gây đau đớn hơn nhiều cho quân đội Myanmar với tư cách là một tổ chức".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án việc bắt giữ hơn 1.700 người. Ảnh: Reuters

Tiếp ngay sau tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Washington sẽ có thêm các hành động với chính quyền quân sự Myanmar và lên án việc bắt giữ hơn 1.700 người. Ông Blinken nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động chống lại những người chủ mưu bạo lực và trấn áp ý chí của nhân dân".



Động thái mới của Mỹ diễn ra sau một loạt các hành động trừng phạt mà Washington thực hiện nhằm vào quân đội Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính. Trước đó, ngày 11-2, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt với 10 quan chức quân đội Myanmar, trong số này có Thống tướng Min Aung Hlaing và Bộ trưởng Quốc phòng Mya Tun Oo. Các tướng lĩnh có tên trong lệnh trừng phạt sẽ bị cấm giao dịch thương mại với các công ty Mỹ, các tài sản đang sở hữu trên lãnh thổ Mỹ sẽ bị đóng băng.

Đến nay, Mỹ vẫn chưa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các Tập đoàn quân sự Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Đây là 2 trong số những tập đoàn được quân đội sử dụng để kiểm soát nền kinh tế nước này.

Ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội Myanmar, đang là người đứng đầu Hội đồng hành chính nhà nước Myanmar. Cơ quan này được thành lập ngày 2-2 sau cuộc binh biến lật đổ chính quyền dân sự của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Nhiều nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 10-3 đã thống nhất về tuyên bố chung để lên án cuộc đảo chính ở Myanmar. Văn bản do Anh soạn thảo, lên án mạnh mẽ "việc sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa", kêu gọi quân đội kiềm chế và đe dọa sẽ "xem xét các biện pháp tiếp theo".