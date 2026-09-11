MXH rần rần vì phim Việt 3 phần độc dị - 7 phần cực cuốn: Vé bán nhanh như chớp, trăm tỷ trong tầm tay

Bộ phim đang quá hot khiến cả MXH phải "fomo".

Sau khi phim concert của SOOBIN - SOOBIN LIVE CONCERT MOVIE: ALL-ROUNDER làm đứt chuỗi top 1 phòng vé kéo dài suốt nhiều tuần của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu thì đến sáng ngày 11/09, vị trí đầu bảng một lần nữa lại được thay thế bằng một cái tên hoàn toàn mới: Lên Hương. Đáng chú ý, đây mới chỉ là những ngày mở suất chiếu đặc biệt chứ tác phẩm chưa hề chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.

Theo số liệu thống kê ghi nhận từ Box Office Vietnam tính đến 4h sáng ngày 11/09, tân binh Lên Hương ghi nhận doanh thu 812 triệu đồng trong ngày, bán ra 9.393 vé trên tổng số 2.944 suất chiếu. Trong khi đó, SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER bị đẩy xuống vị trí top 2 với 497 triệu đồng, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu ở vị trí top 3 với 133 triệu đồng và Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt giữ vị trí top 4 với 60 triệu đồng. Việc một bộ phim chỉ vừa mở bán những suất chiếu sớm giới hạn đã nhanh chóng lật đổ các đối thủ nặng ký để leo thẳng top đầu bảng xếp hạng đã cho thấy sự tò mò và quan tâm cực kỳ lớn từ phía khán giả.

Về nội dung, Lên Hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình pha trộn yếu tố hài đen độc đáo do bộ đô Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông làm đạo diễn. Cốt truyện mượn bối cảnh một trại hòm đang rơi vào tình cảnh ế ẩm, xoay quanh một "giao kèo định mệnh" giữa bà chủ trại hòm đầy toan tính (Hồng Đào) và một thanh niên nghèo túng (Võ Tấn Phát) - người đang cần tiền để giúp mẹ xoay sở việc nhà. Từ cú bắt tay đổi vận, bộ phim khéo léo lồng ghép phong tục "ngủ hòm cầu vận" để bóc trần lòng tham và góc khuất về nghề dịch vụ tang lễ. Phim cũng mở ra những thông điệp ý nghĩ về tình thương, tình thân trong gia đình thông qua màn tung hứng ăn ý của dàn sao thực lực như NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh, Quốc Khánh và Thiếu Lan bên cạnh hai nhân vật chính.

Ngay sau các suất chiếu đầu tiên dành cho truyền thông và báo chí, tác phẩm đã nhận về những phản hồi ban đầu tích cực từ giới chuyên môn. Nhiều khán giả nhận xét phim mang lại một "chuyến tàu cảm xúc" trọn vẹn khi có thể khiến người xem vừa cười hết mình ở nửa đầu bởi những mảng miếng trào phúng, nhưng lại phải rơi lệ nghẹn ngào ở nửa sau trước những lát cắt đầy nhức nhối về tình thân và sự hy sinh. Đặc biệt, lối diễn xuất có chiều sâu tâm lý của Võ Tấn Phát và tạo hình sắc sảo đầy mới lạ của nghệ sĩ Hồng Đào cũng là những điểm sáng lớn được đánh giá cao, tạo nên hiệu ứng tích cực trên khắp mạng xã hội, thậm chí dù chưa chiếu đã được dự đoán doanh thu trăm tỷ trong tầm tay.

Nhìn chung, với khởi đầu bùng nổ ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên, Lên Hương hứa hẹn sẽ là cái tên tiếp tục tạo nên những cú bứt phá doanh thu mạnh mẽ và khuấy đảo phòng vé Việt trong suốt kỳ cuối tuần này trước khi chính thức bước vào đường đua chính thức vào ngày 18/9.