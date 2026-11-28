Dự án nhà ở xã hội tại Thanh Hà B - Cienco 5 do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh triển khai có quy mô 2.800 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, 2.305 căn nhà ở xã hội có giá bán bình quân tạm tính 25 triệu đồng/m2, kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự kiến bắt đầu từ quý I/2027.

6 tòa chung cư, cung cấp hơn 2.300 căn nhà ở xã hội, gần 500 căn thương mại

Dự án nhà ở xã hội Thanh Hà B - Cienco 5 được triển khai trên khu đất nghiên cứu quy hoạch rộng hơn 31.000m2, gồm 6 ô đất từ B1.2-CHC01 đến B1.2-CHC06, thuộc Khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5, địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội.

Theo phương án quy hoạch điều chỉnh, dự án gồm 6 tòa chung cư cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm. Mật độ xây dựng được điều chỉnh giảm từ khoảng 62-69% xuống tối đa 50%, hệ số sử dụng đất 7,5 lần.

Việc giảm mật độ xây dựng giúp mở rộng diện tích dành cho cây xanh, cảnh quan, sân chơi và không gian sinh hoạt chung. Các công trình được bố trí khoảng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ, hướng tới bảo đảm không gian thông thoáng, giao thông nội khu và yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Tổng quy mô dự án là 2.800 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở dự kiến cho khoảng 5.908 người. Trong đó, 2.305 căn thuộc quỹ nhà ở xã hội, còn 495 căn là nhà ở thương mại.

Quỹ nhà ở xã hội được bố trí tại 5 ô đất từ B1.2-CHC02 đến B1.2-CHC06, diện tích căn hộ dao động từ 33,25-77m2. Cơ cấu gồm 2.069 căn để bán, tương đương 90% diện tích sàn nhà ở xã hội; 118 căn cho thuê và 118 căn cho thuê mua, mỗi loại chiếm 5%.

Trong khi đó, 495 căn hộ thương mại tập trung tại ô đất B1.2-CHC01, có diện tích 5.362m2, nằm tiếp giáp tuyến đường chính rộng 25m. Việc bố trí quỹ nhà thương mại được thực hiện theo cơ chế quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở 2023, góp phần cân đối nguồn lực đầu tư dự án.

Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5, địa bàn xã Bình Minh.

Giá bán tạm tính 25 triệu đồng/m2, dự kiến nhận hồ sơ từ quý I/2027

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3.960 tỷ đồng. Theo thông tin giá tạm tính do chủ đầu tư công bố, nhà ở xã hội tại dự án có giá bán bình quân khoảng 25 triệu đồng/m2, giá thuê mua khoảng 238.000 đồng/m2/tháng và giá thuê khoảng 102.160 đồng/m2/tháng.

Các mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Đây là mức giá tạm tính, chưa phải giá bán chính thức được phê duyệt áp dụng cho người mua.

Về tiến độ, dự án đã triển khai các hạng mục cọc khoan nhồi và tường vây từ cuối tháng 9/2026. Thời gian dự kiến hoàn thành phần cọc móng là ngày 8/1/2027.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội trong quý I/2027. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Ngoài không gian căn hộ, dự án được quy hoạch 2 tầng hầm tại mỗi ô đất để phục vụ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật. Hệ thống tiện ích cũng dự kiến tích hợp trạm sạc, trạm sạc nhanh và điểm đổi pin cho xe máy điện, xe đạp điện, cùng trạm sạc dành cho ô tô điện.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land), doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Cienco5 Land có vốn điều lệ hơn 2.159 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/12/2025. Trụ sở công ty đặt tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5, Hà Nội.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 27/5/2026, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện. Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 6 ô đất được UBND xã Bình Minh phê duyệt ngày 26/8/2026.

Ngày 18/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng số 30/GPXD cho hạng mục cọc và tường vây thuộc giai đoạn 1. Hạ tầng điện cũng được chuẩn bị với phương án xây dựng 6 trạm biến áp, tổng công suất 9.000 kVA.

Các hạng mục nền móng được triển khai với sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng nền móng và Đầu tư Trung Việt cùng Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng SDC.

Người dân có nhu cầu mua, thuê mua hoặc thuê nhà tại dự án cần theo dõi thông báo chính thức của Sở Xây dựng Hà Nội và chủ đầu tư về thời gian tiếp nhận hồ sơ, điều kiện đối tượng, thành phần giấy tờ và giá bán được công bố. Chủ đầu tư cũng khuyến cáo người dân tránh giao dịch, đặt cọc thông qua các đơn vị trung gian không được ủy quyền khi chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng.