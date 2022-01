Tập đoàn MassMutual Financial đã thực hiện một cuộc khảo sát. Họ phỏng vấn những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh từ năm 1946 đến năm 1964 sau Thế chiến thứ II với chủ đề: "Bạn sợ điều gì?".

Câu trả lời hầu hết là: "Không có tiền để tiêu".

Đối mặt với tương lai đầy bất trắc, số tiền kiếm được hôm nay chưa chắc sẽ đảm bảo được mục tiêu tích cóp của ngày mai. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể tích lũy tài sản cho bản thân và gia đình?

Những người lao động bình thường liệu có thể đạt được tự do tài chính không?

Tony Robbins, tác giả cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi: 7 bước đơn giản để đạt được tự do tài chính từng được cựu Tổng thống Mỹ Clinton và Công nương Diana của Vương quốc Anh thuê làm cố vấn riêng. Ông còn từng tư vấn tài chính cho rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Tổng thống Nam Phi Mandela.

Ông đã phỏng vấn hơn 50 chuyên gia tài chính hàng đầu trên thế giới, trong đó có cả nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett. Sau đó, ông tiến hành tổng kết và tóm tắt những ý tưởng đầu tư tinh hoa nhất của họ. Ông rút ra được 7 bước đơn giản và dễ thực hiện để mọi người gặp thuận lợi hơn trong việc tự chủ về tài chính.

Bước 1: Tiết kiệm tiền

Trong tác phẩm The Automatic Millionaire, David Bach viết: "Chúng ta đã tiêu quá nhiều tiền kiếm được vào những khoản chi phí không cần thiết mà không nhận ra số tiền ít ỏi đó có thể giúp chúng ta tăng thêm tài sản của mình. Việc làm giàu có thể đến từ những điều đơn giản nhất như loại bỏ cà phê trong bữa sáng của bạn." Ông gọi lập luận này là "yếu tố Latte".

Giả dụ mỗi ngày bạn đều uống một ly cà phê 20 nghìn đồng. Vậy 20 năm sau, với lãi suất khoảng 6% mỗi năm, bạn đã uống mất 400 triệu đồng. Những chi phí lặt vặt mà bạn thường không để ý đó khi cộng lại sẽ là một khoản tiền khổng lồ.

Tiết kiệm tiền là một loại kỷ luật. Một số người quy định bản thân mỗi tháng phải tiết kiệm được 10% tiền lương, thậm chí nhiều hơn. Hàng tháng họ sẽ gửi vào một tài khoản tiết kiệm cố định có kỳ hạn. Một số người khi có thu nhập của nghề tay trái sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản tiết kiệm cố định.

Warren Buffett nói: "Sự giàu có của tôi đến từ sự kết hợp của ba yếu tố: Sống ở Mỹ, gặp may và lãi kép".

Vậy lãi kép là gì? Lãi kép chính là cái mà chúng ta gọi là "lãi trồng lãi". Được hiểu đơn giản hơn là sau khi lấy lãi về đem nó dồn vào tiền vốn, rồi đưa tất cả số tiền đó tái tiết kiệm đầu tư để sinh lời.

Bước 2: Trở thành chuyên gia

Mục đích của việc trở thành một chuyên gia thực chất là để ít bị lừa hơn.

Hầu hết mọi người không muốn học kiến thức quản lý tài chính. Thay vào đó họ sẽ giao phó các vấn đề chuyên môn cho những người có chuyên môn đi thực hiện. Nhưng liệu một nhà tư vấn bảo hiểm hay nhà tư vấn tài chính có thực sự chuyên nghiệp?

Nếu bản thân không có những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, chúng ta sẽ không có cách nào để phán đoán được thị trường, hướng đi đầu tư là đúng hay sai.

Bước 3: Chiến lược mục tiêu tài chính

Chiến lược mục tiêu tài chính có nghĩa là làm rõ mục tiêu của bạn trong đầu tư tài chính.

Henry Kissinger nói: "Nếu bạn không biết mình phải đi về đâu, cho dù bạn đi đường nào cũng không thể đến đích".

Mục tiêu tài chính được chia thành 5 cấp độ: An toàn tài chính, nuôi dưỡng tài chính, độc lập tài chính, tự do tài chính và tự do tài chính tuyệt đối. Dựa vào 5 cấp độ này, chúng ta có thể xây dựng các mục tiêu tài chính tương ứng.

Đảm bảo an toàn tài chính có nghĩa là ngay cả khi không có nguồn thu nhập trong vòng một năm, bạn vẫn có tiền để chi trả các chi phí sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

Mức độ tự do tài chính cao nhất là bạn lên kế hoạch để thực hiện ước mơ cần dùng bao nhiêu tiền.

Vậy khi đặt mục tiêu chúng ta cần chú ý những điều sau:

Vị trí hiện tại bạn đang ở đâu. Bạn sẽ phải tiến về phía trước như thế nào. Nói cách khác là thu nhập hiện tại của bạn là bao nhiêu. Hàng tháng bạn phải tiết kiệm bao nhiêu phần trăm thu nhập của mình để thực hiện ước mơ, bạn dự tính lợi nhuận đầu tư của mình là bao nhiêu, v.v.

Bước 4: Phân bổ tài sản

Khi bạn đã có mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến cách sử dụng tốt các quân bài trong tay.

Có hai yếu tố cốt lõi trong việc phân bổ tài sản: Phân tán tài sản và phân tán thời gian.

Nói cách khác là đừng bỏ tất cả số trứng bạn có vào trong cùng một giỏ, cùng một thời điểm.

Giả dụ tiền là một sọt trứng lớn, chúng ta sẽ cần ít nhất ba cái giỏ.

Giỏ đầu tiên là giỏ an toàn, được sử dụng để đầu tư vào các sản phẩm tài chính có thu nhập cố định như quỹ tiền tệ hoặc trái phiếu.

Giỏ thứ hai là giỏ rủi ro, được sử dụng để tăng thu nhập. Nếu muốn theo đuổi lợi nhuận cao hơn, bạn nhất định phải chấp nhận một số rủi ro.

Giỏ thứ ba là giỏ ước mơ, hãy sử dụng một phần nhỏ số tiền bạn có thể chi trả để theo đuổi ước mơ của mình thay vì nghĩ xem bạn phải có bao nhiêu tiền mới đi thực hiện nó.

Khi có thu nhập ngoài luồng, bạn cũng có thể bỏ nó vào giỏ giấc mơ.

Bước 5: Lập kế hoạch thu nhập trọn đời

Có một loại hình đầu tư cho phép bạn luôn đảm bảo được thu nhập của mình, ví dụ như lương hưu.

Bạn chẳng cần phải lo lắng về thị trường biến động, đến một khoảng thời gian nhất định cứ đến tháng là sẽ được lĩnh.

Rui Dalio, người sáng lập Quỹ Bridgewater, cung cấp một danh mục đầu tư quỹ tạo ra thu nhập trọn đời: 30% được sử dụng cho quỹ chỉ số, 15% được sử dụng cho trái phiếu chính phủ trung hạn, 40% được sử dụng cho trái phiếu chính phủ dài hạn, 7,5% được sử dụng cho vàng và 7,5% được sử dụng cho hàng hóa toàn cầu.

Bước 6: Học hỏi từ các bậc thầy

Tác giả đã phỏng vấn liên tiếp 50 chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới và ông nhận thấy những chuyên gia này có 4 điểm chung trong đầu tư:

Đầu tiên là đầu tư dài hạn.

Với lãi suất kép, đầu tư càng lâu thì lợi nhuận càng lớn.

Bí quyết thành công lâu dài là không hành động hấp tấp. Nếu không hiểu luật chơi thì tuyệt đối sẽ không tham gia đường đua.

Thứ hai là đa dạng hóa đầu tư.

Chia vốn thành ba nhóm và phân bổ vào các dạng tài sản khác nhau.

Thứ ba là đầu tư thụ động.

Bạn đừng ảo tưởng về việc đầu tư ngược dòng, cũng đừng cố gắng đánh bại thị trường. Tốt hơn hết hãy chọn các quỹ chỉ số, đầu tư thụ động để nhận được lợi nhuận ổn định tương đối.

Thứ tư là không bao giờ dừng lại.

Đó là tầm quan trọng của sự kiên trì. Nếu bạn mong muốn làm giàu chỉ sau một đêm hoặc kiếm được hàng triệu hoặc hàng chục triệu đô trong 3-5 năm, thì đầu tư và quản lý tài chính không phải là phương pháp phù hợp nhất với bạn.

Bước 7: Cách tiêu tiền để hạnh phúc hơn

Vòng tuần hoàn của tiền bao gồm quá trình từ tạo ra, tích lũy đến sử dụng. Trong quá trình kiến tạo ra, rất khó để chúng ta kiếm được tiền mà không tiêu tiền .

Tiêu tiền mà vẫn hạnh phúc, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:

Một là chi tiền cho những trải nghiệm cuộc sống tốt hơn, chẳng hạn như đi du lịch và học các kỹ năng mới.

Hai là bỏ tiền ra để mua thời gian , thuê người khác thực hiện công việc mà bạn không thích nhất.

Ba là đầu tư vào người khác và nhận được hạnh phúc bằng cách cho đi.

Ngày nay, ngày càng có nhiều người khao khát "tự do tài chính", vậy tự do tài chính là gì?

Để xác nhận được điều này, Tony Robbins đã đưa ra một tiêu chí để đánh giá.

Mỗi sáng thức dậy, bạn có tâm trạng như thế nào khi đi làm?

Bạn nghĩ là mình phải đi làm đúng giờ, vì mình còn hóa đơn thẻ tín dụng cần phải trả, học phí của con cần phải đóng, còn tiền bảo hiểm cần phải nộp...

Hay là mỗi ngày thức dậy, bạn biết rằng tài chính mình dư dả. Bạn đi làm vì đam mê chứ không phải vì tiền. Bạn đi làm đơn giản vì công việc khiến cho cuộc sống của bạn thú vị hơn.

Làm việc vì chúng ta thích làm việc chứ không phải vì chúng ta không thể không làm việc, chính là một dạng tự do tài chính.

Có rất nhiều cách để biến ước mơ thành hiện thực, và tiền chắc chắn phải là một trong số đó.