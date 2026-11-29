Toyota vừa thông báo ra mắt một mẫu xe điện kiểu mới tại Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực giành lại thị phần đã mất vào tay các đối thủ nội địa trong phân khúc xe năng lượng mới.

GAC Toyota – liên doanh giữa Toyota và tập đoàn nhà nước Guangzhou Automobile Group (GAC) – đã công bố kế hoạch ra mắt mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) Highlander 9X tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Quảng Châu, sự kiện vừa khai mạc vào thứ Sáu. Mẫu xe này dự kiến được tung ra thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm tới.

Đây là loại xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), sử dụng một động cơ nhỏ trên xe để tạo ra năng lượng, từ đó giúp tăng quãng đường di chuyển. Đây là mẫu xe EREV đầu tiên được Toyota phân phối. Tại Trung Quốc, các dòng xe EREV được xếp vào nhóm xe năng lượng mới, cụ thể là dạng xe hybrid cắm sạc (plug-in hybrid). Hiện tại, công ty chưa tiết lộ các thông số kỹ thuật chi tiết.

Ông Huang Jian, đại diện của GAC Toyota, cho biết tại buổi công bố: "Mẫu xe EREV này tận dụng kinh nghiệm 30 năm phát triển công nghệ hybrid của Toyota, mang đến những đặc trưng cốt lõi của hãng cùng trải nghiệm hoàn toàn mới cho người tiêu dùng". Bên cạnh đó, GAC Toyota cũng trưng bày các mẫu xe thuần điện (EV) là bZ3X và bZ7.

Lexus, thương hiệu xe sang thuộc Toyota, cũng giới thiệu mẫu SUV thuần điện mới mang tên TZ tại Trung Quốc, với kế hoạch mở bán dự kiến trong quý đầu năm tới.

Lexus ra mắt mẫu xe thuần điện mới, TZ, tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Nissan Motor đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hybrid cắm sạc NX7 thông qua liên doanh Dongfeng Nissan. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 129.900 nhân dân tệ (khoảng 19.500 USD) và đi kèm ưu đãi giảm giá tạm thời 10.000 nhân dân tệ cho đến hết tháng 12.

GAC Honda – liên doanh của Honda Motor tại Trung Quốc – cũng đã công bố phiên bản mới của mẫu SUV Avancier. Phiên bản hybrid này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm tới.

Ông Gao Hongxiang, một lãnh đạo tại GAC Honda, chia sẻ: "Năm nay vừa là khoảng thời gian để chúng tôi củng cố sức mạnh, vừa là cột mốc khởi đầu cho những điều mới mẻ". Đề cập đến quyết định hồi tháng 7 của Honda và GAC về việc gia hạn quan hệ đối tác đến năm 2038, ông nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc phát triển các mẫu xe phù hợp hơn với thị trường Trung Quốc.

Toyota cho biết doanh số bán xe tại Trung Quốc trong tháng 10 đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 120.000 chiếc. Tổng doanh số từ tháng 1 đến tháng 10 giảm 20%, đạt gần 1,18 triệu xe. Trong cùng giai đoạn này, doanh số của cả Honda và Nissan đều giảm khoảng 40%.

Các thương hiệu Nhật Bản đang đối mặt với thách thức lớn do sự hiện diện hạn chế trong phân khúc xe năng lượng mới. Năm 2022, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chiếm 20% thị phần xe du lịch tại Trung Quốc, nhưng con số này đã giảm xuống còn 12% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Trên thị trường xe năng lượng mới, các thương hiệu Trung Quốc chiếm tới 90% doanh số, trong khi các thương hiệu Nhật Bản chỉ chiếm vỏn vẹn 3% – điều này cho thấy sự cấp thiết trong việc tăng cường các dòng sản phẩm.

Phiên bản mới của mẫu xe Avancier từ liên doanh GAC Honda dự kiến ra mắt vào năm tới.

Trước tình trạng doanh số liên tục sụt giảm, các nhà sản xuất ô tô đã bắt đầu tái cấu trúc hệ thống phát triển và sản xuất.

Vào tháng 9, GAC thông báo kế hoạch mua lại 50% cổ phần tại FAW Toyota – một liên doanh khác của Toyota tại Trung Quốc với Tập đoàn FAW. Động thái này sẽ đưa cả hai liên doanh của Toyota tại Trung Quốc về dưới sự quản lý của GAC. Việc tái cấu trúc nhằm tăng cường hợp tác giữa GAC, FAW và Toyota trong lĩnh vực điện hóa và công nghệ xe thông minh, đồng thời cải thiện hiệu quả trong các khâu như lập kế hoạch và cung ứng linh kiện.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng đang tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các quan hệ đối tác, tối ưu hóa nguồn lực phát triển và tài sản trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu.

Để đẩy mạnh phát triển xe năng lượng mới, FAW đã thiết lập quan hệ đối tác với công ty khởi nghiệp Leapmotor Technology, cùng hợp tác trong các hoạt động phát triển và vận hành chuỗi cung ứng. Trong khi đó, vào cuối tháng 9, nhà sản xuất ô tô thuộc khu vực tư nhân Zhejiang Geely Holding Group và công ty khởi nghiệp xe điện Nio đã mở rộng quan hệ đối tác, bao gồm cả lĩnh vực cơ sở hạ tầng trạm sạc và đổi pin. Bằng cách tận dụng cơ sở khách hàng của cả hai bên, các công ty này đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư vào mạng lưới trạm sạc.