Muôn kiểu lạm thu đầu năm học: Mẹ ý kiến, con bị bêu trước lớp

Chỉ vì không đi họp phụ huynh nhưng lại cho ý kiến về việc thu chi đầu năm, một phụ huynh đã bị cô giáo chủ nhiệm bêu tên con trước lớp.

Chị Vũ Thị Minh Phương, phụ huynh có con học tại Trường THCS Duy Hà (xã Duy Minh, tỉnh Hà Nam (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình) bức xúc cho biết, cuối tuần qua, nhà trường họp phụ huynh, vì lí do cá nhân nên chị không dự và đã xin phép cô giáo chủ nhiệm.

Sau đó chị nhận được thông tin đóng quỹ lớp 300 nghìn đồng, quỹ trường 150 nghìn đồng, mua tivi 400 nghìn đồng. Dù đã đóng nhưng chị có ý kiến về việc mua tivi vì trước nhà trường có máy chiếu cho các con học nhưng lại báo hỏng, không đủ kinh phí sửa chữa.

Điều chị Phương bức xúc hơn là hôm sau trên lớp học, cô giáo chủ nhiệm đã bêu tên con trước lớp với lời nhắc nhở: “Cô rất quý bạn M.D (tên con chị Phương) và các bạn trong lớp nhưng cô không thích mẹ bạn M.D vì mẹ bạn ấy không đi họp phụ huynh mà lại ý kiến”. Chị cho rằng, giáo viên chủ nhiệm hành xử như thế không đúng chuẩn mực nhà giáo vì đây là câu chuyện của người lớn, tại sao cô lại cuốn học sinh vào và bêu trước lớp.

Không những thế, khoản quỹ phụ huynh, quỹ trường hay đóng tiền mua tivi là của phụ huynh, không liên quan đến giáo viên chủ nhiệm sao cô lại ý kiến? Chiều 29/9, Nhà trường đã mời chị Phương và giáo viên chủ nhiệm lên làm việc.

Chị Phương cho biết, đã nhận được câu trả lời thỏa đáng và lời xin lỗi của cô. Hôm sau lên lớp cô sẽ đính chính lại những câu nói không đúng trước cả lớp. Gia đình cũng chấp nhận lời xin lỗi và sẽ không truy cứu thêm để nhà trường và con tiếp tục công việc, học tập.

Về các khoản thu chị Phương chia sẻ, nhà trường chỉ nhận hiện vật do các nhà tài trợ và doanh nghiệp tặng, không thu bất kì khoản nào khác. Việc thu tiền của hội phụ huynh lớp không đúng và sẽ hoàn trả lại cho phụ huynh vì nhà trường đã có công văn gửi đến các lớp chưa nhận tài trợ (chỉ nhận hiện vật không nhận tiền sau khi có quyết định của cấp trên).

Trước thông tin Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ quỹ phụ huynh, theo phản ánh của nhiều phụ huynh ở Hà Nội và các địa phương, nhiều lớp đã “lách” bằng cách đổi tên quỹ như quỹ hỗ trợ học sinh.

Có lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh phát động chương trình ủng hộ kinh phí hoạt động học kì I trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện nhưng đưa ra mức ủng hộ khuyến khích là 800 nghìn đồng. Và có một luật bất thành văn, khoản quỹ lớp sẽ được trích một phần về quỹ trường.