Học sinh phải ăn sáng bên ngoài, cạnh thùng rác: Nhà trường nói gì?

Những thông tin và hình ảnh nhóm học sinh phải ngồi ngoài trường ăn sáng, cạnh các thùng rác khiến dư luận không khỏi xôn xao, thắc mắc.

Ngày 30/9, trên mạng xã hội hiện một số bài đăng của các phụ huynh phản ánh sự bức xúc khi con em họ phải ăn sáng trước cổng trường, cạnh thùng rác do trường không cho đưa thức ăn vào khuôn viên. Những bài đăng này chia sẻ sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, cùng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao (Đắk Lắk).

Những bài viết còn đính èm theo là hình ảnh học sinh đứng, ngồi ăn cạnh thùng rác ngay trước cổng trường. Thậm chí, có em còn ngồi bệt giữa 2 thùng rác để ăn sáng.

Liên quan tới sự việc trên, thông tin trên Tuổi Trẻ, bà Dương Vân Anh - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Lê Lợi (phường Ea Kao), xác nhận hình ảnh học sinh ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng trường được ghi nhận vào sáng 29/9 và đây là tình huống phát sinh.

Theo bà Vân Anh, sáng 29/9, đơn vị thu gom rác thông báo sẽ đến lấy rác sớm, nên nhân viên bảo vệ đưa các thùng rác ra phía trước cổng trường. Do học sinh thường đứng tại khu vực này để ăn sáng, nên thời điểm đó vẫn có một số em ngồi ăn gần các thùng rác. Những ngày bình thường, các thùng rác không được đưa ra khu vực này vào thời điểm học sinh ăn sáng.

Học sinh Trường tiểu học và THCS Lê Lợi ăn sáng cạnh các thùng chứa rác - Ảnh: Mạng xã hội

Ngoài ra, vị phó hiệu trưởng thông tin thêm trên Tuổi Trẻ, những năm trước nhà trường từng tạo điều kiện cho học sinh vào sân, ngồi ghế đá ăn sáng. Tuy nhiên việc phụ huynh đi theo con vào trường khiến nhà trường gặp khó khăn trong kiểm soát người ra vào. Không chỉ vậy theo phía nhà trường, sau mỗi buổi sáng có thức ăn thừa bị bỏ lại trong khuôn viên, gây khó khăn cho công tác vệ sinh.

Một số học sinh cũng mua thức ăn bên ngoài mang vào trường, nên nhà trường khó kiểm soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của những thức ăn này. Tuy nhiên vẫn theo Phó hiệu trưởng, nhà trường đang bàn phương án phù hợp để giải quyết nhu cầu ăn sáng của học sinh trước giờ vào lớp.

Bên cạnh đó, Trường tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ ở phường Ea Kao cũng bị đưa hình ảnh học sinh đứng trước cổng ăn sáng gần các thùng rác. Thông tin trên Dân Trí, bà Nguyễn Thị Chín - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ, cho biết sáng cùng ngày (30/9), bà nhận được hình ảnh học sinh tại phân hiệu 2 của trường ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng, bà đã xuống điểm trường kiểm tra và nhắc nhở.

Trường tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ ở phường Ea Kao cũng bị đưa hình ảnh học sinh đứng trước cổng ăn sáng gần các thùng rác.

Theo lời bà Chín chia sẻ trên Dân Trí, nhà trường không có quy định hay chỉ đạo về việc cấm học sinh mang đồ ăn sáng vào khuôn viên trường. Bà cho rằng lãnh đạo phụ trách phân hiệu 2 của trường có lý giải việc những tuần qua, thời tiết mưa liên tục, nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh chạy xe máy vào sân trường đưa đón con. Khi đó, một số phụ huynh và học sinh cũng vào khuôn viên để ăn sáng.

Khi thời tiết thuận lợi, trường thông báo lại rằng phụ huynh không đưa xe vào sân trường và không ở lại ăn sáng cùng con. Theo bà Chín, nguyên nhân là một số phụ huynh vừa ăn sáng vừa hút thuốc, ảnh hưởng đến học sinh và việc xe máy di chuyển trong sân trường cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo bà, phụ huynh có thể hiểu nhầm rằng trường không cho cả học sinh vào trường ăn sáng nên mới dẫn tới sự việc này. Bà Chín cho hay nhà trường đã thông báo lại đến từng lớp để phụ huynh nắm rõ rằng trường cũng bố trí ghế đá để học sinh có thể ngồi ăn sáng trong khuôn viên trước khi vào lớp.