Bà Kimi Onoda vội vã chạy đến cuộc họp, sau đó công khai xin lỗi toàn thể người dân Nhật Bản. (Video: Daily Mail)

Đoạn video ghi lại cảnh Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản, bà Kimi Onoda chạy vội vào cuộc họp nội các vì đến muộn 5 phút đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi bà công khai xin lỗi người dân cả nước về sự chậm trễ này. Sự việc xảy ra vào sáng 7/3 khi bà vội vã bước ra khỏi taxi và chạy nhanh vào tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp nội các.

Trong đoạn video, nữ bộ trưởng 43 tuổi cầm túi xách, chạy ngang qua khu vực báo chí với trợ lý đi sát phía sau. Sau đó, bà tiếp tục vội vàng đi xuống cầu thang để tới phòng họp.

Sau cuộc họp, nữ bộ trưởng thuộc Đảng Dân chủ Tự do công khai xin lỗi người dân Nhật Bản vì đã đến muộn. Bà cho biết nguyên nhân là do giao thông bị ùn tắc sau một vụ tai nạn bất ngờ trên đường: “Tôi bị kẹt xe do một tai nạn giao thông nên không thể di chuyển đúng kế hoạch” .

Bà cũng nhấn mạnh sẽ rút kinh nghiệm để xử lý tốt hơn những tình huống bất ngờ trong tương lai: “Tôi sẽ luôn cảnh giác để có thể ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào”.

Ở Nhật Bản, việc đúng giờ được coi là chuẩn mực quan trọng trong đời sống xã hội. Việc đến muộn, dù chỉ vài phút, thường bị xem là thiếu tôn trọng hoặc thiếu trách nhiệm.

Hành động xin lỗi công khai của bà Onoda nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng phản ứng của bà là “mẫu mực” và phản ánh tinh thần trách nhiệm của các chính trị gia Nhật Bản.

Một người dùng mạng xã hội X viết: “Bộ trưởng Onoda đến muộn 5 phút rõ ràng là do yếu tố bất khả kháng tắc đường vì tai nạn. Thực tế bà thường đến sớm 15 - 20 phút, cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao”.

Người này cũng cho rằng việc bà lập tức xin lỗi và cam kết cải thiện khả năng xử lý khủng hoảng là “tấm gương cho các chính trị gia”.

Một bình luận khác cho rằng việc coi trọng thời gian của lãnh đạo có ý nghĩa lớn đối với niềm tin của công chúng: “Khi lãnh đạo coi trọng thời gian của mọi người, điều đó sẽ tạo chuẩn mực cho cả đất nước”.

Bà Onoda trở thành thành viên Thượng viện Nhật Bản từ tháng 7/2016 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Kinh tế vào tháng 10 năm ngoái. Trong chính trường Nhật Bản, bà được xem là gương mặt được nhiều cử tri bảo thủ ủng hộ.

Bà sinh tại Chicago, Mỹ, có bố là người Mỹ, mẹ là người Nhật Bản. Bà sống ở tỉnh Okayama từ khi một tuổi.

Bà có gần 800.000 người theo dõi trên X và tích cực hoạt động mạng xã hội, chia sẻ các giá trị truyền thống và yêu nước như tôn kính Nhật hoàng, lòng tự hào dân tộc.