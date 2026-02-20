Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, ngày 20/2. (Ảnh: Reuters)

Nhiệm kỳ 3 tháng đầu tiên của bà Takaichi đã bị phủ bóng bởi căng thẳng với Trung Quốc, từ khi bà phát biểu rằng Nhật Bản có thể sử dụng vũ lực để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) khiến lãnh thổ Nhật Bản bị đe doạ.

Sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện (tháng 2/2026) để biến thế đa số mong manh thành thắng lợi vang dội, bà Takaichi vừa nêu ra chương trình nghị sự nhằm đối phó với những gì bà coi là mối đe dọa kinh tế và an ninh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và các nước khác xung quanh.

Với việc liên minh cầm quyền hiện nắm hơn 2/3 số ghế, Thủ tướng Sanae Takaichi gần như không vấp phải sự phản kháng chính trị đáng kể.

“Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ Thế chiến II”, bà Takaichi phát biểu ngày 20/2, nhắc đến việc Trung Quốc mở rộng hoạt động quân sự và thắt chặt quan hệ an ninh với Nga, cũng như năng lực tên lửa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Bà Takaichi cho biết chính phủ sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh cốt lõi của Nhật Bản trong năm nay để xây dựng chiến lược quốc phòng mới, đồng thời đẩy nhanh việc rà soát các quy định xuất khẩu quân sự nhằm mở rộng cung cấp ra nước ngoài và củng cố các doanh nghiệp quốc phòng.

Theo bản tin của hãng thông tấn Kyodo ngày 20/2, một hội đồng chính sách của đảng Dân chủ Tự do do bà Takaichi lãnh đạo đã đề xuất bãi bỏ các quy định giới hạn xuất khẩu quân sự chỉ ở các trang bị không gây chết người như áo giáp. Thay đổi này có thể mở rộng đáng kể những loại thiết bị quốc phòng mà các công ty Nhật Bản được phép bán ra nước ngoài.

“Trung Quốc đã gia tăng những nỗ lực đơn phương để thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép trên biển Hoa Đông và Biển Đông”, Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu trước các nghị sĩ.

Bà Takaichi chủ trương tăng tốc chương trình tăng cường năng lực quân sự mà Nhật Bản đã triển khai từ từ năm 2023. Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi lên 2% GDP vào cuối tháng 3 tới, đưa nước này trở thành 1 trong những quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, bất chấp hiến pháp hòa bình.

Bà cũng công bố kế hoạch thành lập một hội đồng tình báo quốc gia do chính bà làm chủ tịch, nhằm hợp nhất thông tin thu thập từ các cơ quan, bao gồm cảnh sát và Bộ Quốc phòng.

Hiện, Nhật Bản chưa có các cơ quan tình báo đối ngoại hoặc nội địa tương đương CIA của Mỹ hay MI5 của Anh.

Ngoài lĩnh vực an ninh, bà Takaichi đề xuất thành lập một phiên bản tương tự Uỷ ban đầu tư nước ngoài của Mỹ, để rà soát đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực nhạy cảm của Nhật Bản, đồng thời cho biết quy định về việc cho phép người nước ngoài mua đất sẽ được xem xét lại.

Thủ tướng Sanae Takaichi cam kết giảm phụ thuộc vào “một số quốc gia nhất định” bằng cách củng cố chuỗi cung ứng và phối hợp với các đồng minh để bảo đảm nguồn vật liệu chiến lược, bao gồm đất hiếm.

Thủ tướng Nhật Bản cũng hứa sẽ đẩy nhanh việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân bị dừng hoạt động kể từ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011.

“Khi một quốc gia không dám đón nhận thách thức, quốc gia đó sẽ không có tương lai. Một nền chính trị chỉ tìm cách bảo vệ sẽ không thể truyền cảm hứng cho hy vọng”, bà Takaichi nói.