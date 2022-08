Mùng 7/7 Thất Tịch làm gì để tình duyên như ý?

Lễ Thất tịch còn được gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu". Trong ngày Thất tịch, trời thường đổ mưa rả rích, gọi là mưa ngâu. Tương truyền đó cũng chính là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi được gặp nhau.

Trong ngày này, chuyên gia phong thủy Phùng Phương lưu ý các bạn hãy làm 3 việc sau đây để cầu mong tình duyên như ý, hôn nhân vững bền.

Đi chùa cầu duyên

Vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng, người Việt thường đi lễ chùa để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Đây còn được xem là nơi chữa lành tinh thần sau những mệt mỏi, áp lực bi thương của cuộc sống, đem lại cảm giác an lành, tĩnh tại cho tâm hồn.

Ngoài ra, đối với những ai tình duyên lận đận, chưa tìm được ý trung nhân, thì đi lễ chùa cũng là cách thể hiện mong cầu cho con đường tình duyên gặp nhiều thuận lợi.

Một vài địa điểm linh thiêng mà các bạn có thể ghé thăm trong dịp tháng 7 âm này để cầu tình duyên.

Am Mỵ Nương

Am Mỵ Nương nằm trong chùa Cổ Loa (Hà Nội). Trong chùa, có am nhỏ thờ một bức tượng không đầu, theo người dân sống tại đây, bức tượng này là công chúa Mỵ Châu bị vua cha chém đầu vì tội phản bội trong truyền thuyết. Cũng vì câu chuyện dân gian chưa có chứng thực xúc động nên am Mỵ Châu được người đời truyền tụng rất có ứng nghiệm cho việc cầu duyên, cầu hành phúc gia đình.

Đền Chử Đồng Tử

Đền ở Khoái Châu, Hưng Yên, gắn liền với mối tình giữa nàng công chúa Tiên Dung với chàng trai nghèo khó nhưng rất mực hiếu thảo Chữ Đồng Tử. Nhiều người đến đây không chỉ để dâng nén nhang tưởng nhớ tới một trong những "tứ bất tử" của Việt Nam cùng hai vị phu nhân xinh đẹp là Tiên Dung công chúa và Tây Sa công chúa, mà còn để cầu mong tìm được tình yêu chân chính, gia đình yên ấm.

Chùa Duyên Ninh

Tọa lạc trong thành Tây Hoa Lư ở xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình). Nơi đây vua Lý Thái Tổ và công chúa Lê Thị Phất Ngân (con gái vua Lê Đại Hành) đã thề non hẹn biển và sinh ra vua Lý Thái Tông.

Chính nguồn gốc về các cô công chúa, về gia đình hạnh phúc xa xưa của bậc vua chúa nhà Lý mà chùa sau này trở thành một điểm tín ngưỡng thu hút rất đông người dân tới cầu phúc, cầu may, đặc biệt là cầu duyên.

Chùa Minh Hương

Nằm ở trung tâm Q.5 (TP.HCM). lọt thỏm giữa một vùng đô thị thương mại sầm uất, chùa Minh Hương là địa chỉ tâm linh của cộng đồng người Hoa và cả người Việt Nam đến để cầu nguyện mỗi ngày.

Chùa Minh Hương thờ Quan Vân Trường, dù không thuộc loại nhất nhì về quy mô, nhưng theo khẳng định của nhiều người thì sự linh thiêng của chùa đã nức tiếng xa gần. Rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để mong tìm được mối nhân duyên cho mình.

Chùa Hà

Chùa Hà là một trong những ngôi chùa nằm trên địa bàn phường Dịch Vọng, quân Cầu Giấy được nhiều người dân Hà Nội biết và đến lễ vào những dịp Tết, ngày rằm. Đây là một trong những ngôi chùa rất linh thiêng trong chuyện cầu duyên.

Ăn chè đậu đỏ

Những năm gần đây, người ta thường truyền tai nhau tục ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch để tìm được tình yêu, những ai đã có đôi có cặp thì tình cảm sẽ càng thêm gắn bó, bền chặt.

Mặc dù không có cơ sở khoa học nào chứng minh điều này, thế nhưng xưa nay đậu đỏ vẫn được biết đến là mang lại vận may và sự thuận lợi. Vì thế các bạn có thể xem đây là liệu pháp tình thần trong hành trình đi tìm hạnh phúc lứa đôi.

Làm nhiều việc thiện

Ngày Thất tịch có ý nghĩa tâm linh khá lớn nên bạn có thể làm những việc thiện, giúp đỡ mọi người nếu có thể để tăng thêm phúc phần, giúp những gì bạn mong cầu sớm thành hiện thực.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.