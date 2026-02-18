Mùng 2 Tết, nhiều gia đình giữ thói quen đi chợ đầu năm để lấy may. Không cần mua sắm rầm rộ, chỉ chọn vài món mang ý nghĩa tốt lành cũng đủ tạo cảm giác khởi đầu suôn sẻ và làm không khí Tết thêm rộn ràng. Với ý nghĩa cầu may mắn đầu năm, có 4 món đơn giản mà ai cũng có thể mua, tượng trưng cho tài lộc, đủ đầy và bình an.

1. Muối - mong nhà cửa thuận hòa, gắn kết

Muối là món đứng đầu danh sách lấy may đầu năm. Người xưa tin rằng muối giúp xua điều xui, giữ sự mặn mà trong tình cảm gia đình. Một gói muối nhỏ mua sáng mùng 2 đặt ở bếp hoặc góc ăn uống tượng trưng cho sự ấm êm, thuận hòa. Nhiều người còn giữ gói muối này suốt năm như một lời nhắc nhở về sự gắn bó giữa các thành viên trong nhà.

2. Gạo - cầu mong no đủ quanh năm

Sau muối, gạo là món nhiều người chọn mua đầu năm vì tượng trưng rõ ràng cho sự sung túc. Chỉ cần mua một ít gạo mới rồi đổ vào hũ gạo trong nhà, như gửi gắm mong ước cả năm no đủ, may mắn và lúc nào cũng ấm bếp. Nhiều gia đình còn chọn loại gạo thơm, hạt đều để lấy lộc đầu năm, vừa có cảm giác yên tâm, vừa tạo khởi đầu gọn gàng, đủ đầy cho căn bếp.

3. Trái cây - mong mọi việc tròn đầy

Một ít trái cây tươi như cam, quýt, táo, bưởi luôn là lựa chọn phổ biến. Trái cây tượng trưng cho sự viên mãn và tài lộc. Cam quýt mang ý nghĩa may mắn, táo tượng trưng cho bình an, bưởi gợi sự tròn đầy. Không cần mua mâm lớn, chỉ cần vài quả tươi đẹp để đặt lên bàn thờ hoặc bàn khách là đủ tạo không khí xuân. Điều quan trọng là chọn quả còn cuống lá xanh, màu sắc tươi tắn. Vừa đẹp mắt, vừa mang lại cảm giác năm mới nhiều năng lượng tích cực.

4. Hoa tươi - mang vận khí mới vào nhà

Mùng 2 Tết đi chợ, mua một bó hoa nhỏ như đồng tiền, lay ơn, cúc vàng hay tulip cũng đủ mang lại cảm giác khởi đầu mới mẻ. Hoa tươi tượng trưng cho niềm vui, sức sống và những điều tốt đẹp đang nở rộ. Chỉ cần cắm một bình gọn gàng ở phòng khách hoặc bàn ăn, cả căn nhà đã thấy Tết kéo dài thêm vài ngày. Nhiều người còn chọn màu hoa hợp mệnh hoặc theo tông màu mình thích để vừa đẹp mắt, vừa tạo cảm giác may mắn và dễ chịu cho cả năm.

Những điều nên lưu ý khi đi chợ lấy may

Không mặc cả quá nhiều. Người xưa quan niệm đầu năm nên vui vẻ, thuận mua vừa bán để cả năm suôn sẻ. Chọn đồ gọn nhẹ, tránh mua đồ hỏng hoặc đồ cũ. Đi chợ với tâm thế thoải mái, không vội vàng.

Quan trọng nhất, việc đi chợ đầu năm không phải mê tín mà là một nét văn hóa nhỏ giúp mọi người cảm thấy khởi đầu thuận lợi. Một túi muối, ít gạo mới, vài quả trái cây và bó hoa tươi có thể khiến căn nhà thêm ấm áp, gọn gàng và tràn năng lượng tích cực.

