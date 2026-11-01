Mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các đợt không kích của Nga

Một nhà báo quân sự Nga đã nêu tên mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công quân sự của Nga tại Ukraine là các cửa khẩu thông với các nước NATO.

Theo nhà báo quân sự Nga Alexander Sladkov, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện chưa gặp phải tình trạng thiếu đạn dược và máy bay không người lái (UAV) trên tiền tuyến, nhưng họ đã buộc phải sử dụng hết số đạn dược hiện có, mà không có khả năng dự trữ cho chiến đấu.

Theo vị phóng viên chiến trường này, hoạt động của máy bay không người lái Ukraine vẫn ở mức rất cao, tìm mọi cách để gây thiệt hại tối đa cho Nga. Chính vì lý do này mà Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí ở một số khu vực trọng yếu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Nga cho rằng, với sự xuất hiện của thời tiết xấu trong mùa Đông, tình hình ở khu vực chiến sự có thể xấu đi nghiêm trọng đối với Ukraine, bởi khả năng triển khai máy bay không người lái của họ sẽ bị giảm, cùng với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

Hơn nữa, Ukraine hiện nay đã sử dụng hết những tên lửa và UAV đã tích trữ trong nhiều tháng, lực lượng Ukraine sẽ nhanh chóng cạn kiệt vũ khí, đạn dược và họ chỉ có thể hy vọng vào các đợt viện trợ từ các nước NATO.

Theo ông, để cắt đứt hoàn toàn khả năng cung cấp đạn dược và UAV của Ukraine cho các đơn vị trên mặt trận phía Nam và phía Đông, Lực lượng Vũ trang Nga hiện phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc tấn công các cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và các nước NATO.

Nga cần tập trung số lượng lớn đạn dược tấn công chính xác, chặn đứng con đường vận chuyển vũ khí của các nước NATO xung quanh như: Ba Lan, Romania… cho Ukraine, sau đó tiếp tục tàn phá các tuyến đường sắt để cắt đứt việc vận chuyển số vũ khí còn sót lại đến tiền tuyến.

Ông Sladkov cho biết, đạn dược của Nga đang chứng minh được độ chính xác, ví dụ như trong cuộc tấn công “Cầu phía Nam” (cầu Pivdennyi Mist, bắc qua sông Dnipro) ở Kiev hôm 30/10, đã có 4 quả tên lửa trúng đích, tạo ra 4 lỗ hổng trên cầu.

Ông cho biết, nếu Nga tiếp tục sử dụng đạn dược chính xác cao trong việc tấn công vào các các cửa khẩu phía Tây từ các nước NATO sang Ukraine, lực lượng Ukraine trên tiền tuyến sẽ ngay lập tức lâm nguy.