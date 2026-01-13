Mục sở thị Hyundai Staria bản thuần điện: Giữ nguyên thiết kế 'phi thuyền', nâng cấp sạc nhanh 20 phút, có tính năng 'lấy điện' giống nhiều xe ở Việt Nam

Hyundai vừa chính thức giới thiệu Staria Electric, phiên bản chạy điện hoàn toàn của dòng MPV Staria, tại Triển lãm Ô tô Brussels 2026. Mẫu xe này đánh dấu bước đi tiếp theo của Hyundai trong chiến lược điện hóa, đồng thời cho thấy hãng xe Hàn Quốc không chỉ tập trung vào sedan hay SUV điện, mà còn mở rộng sang phân khúc MPV gia đình – nơi yếu tố không gian, sự linh hoạt và khả năng đi xa được đặt lên hàng đầu.

Hyundai Staria Electric giữ nguyên dáng “phi thuyền” đặc trưng. Ảnh: Autoevolution

Về thiết kế, Staria Electric vẫn giữ lại dáng hình “phi thuyền” đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Staria. Tuy nhiên, các chi tiết được tinh chỉnh để phù hợp với một mẫu xe điện thuần túy. Phần đầu xe không còn lưới tản nhiệt truyền thống mà được làm kín hoàn toàn, dải đèn LED kéo dài toàn bộ chiều rộng, tạo cảm giác hiện đại và giàu tính công nghệ. Tổng thể ngoại hình không quá phá cách so với bản động cơ đốt trong, nhưng đủ để nhận diện đây là một mẫu EV.

Phần đầu xe kín hoàn toàn, dải đèn LED kéo dài giúp tăng nhận diện khi vận hành ban đêm. Ảnh: Sưu tầm

Bên trong khoang cabin, điểm mạnh lớn nhất của Staria Electric vẫn là không gian. Trần xe cao, sàn phẳng và diện tích kính lớn giúp khoang hành khách trở nên thoáng đãng, phù hợp cho những chuyến đi dài cùng gia đình hoặc nhóm đông người. Hyundai cung cấp nhiều cấu hình ghế, bao gồm bản 7 chỗ thiên về tiện nghi và bản 9 chỗ phục vụ nhu cầu chở nhiều hành khách hơn. Cách bố trí nội thất ưu tiên sự linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi mục đích sử dụng từ đi lại hàng ngày sang du lịch, dã ngoại.

Khoang nội thất rộng rãi với sàn phẳng, trần cao – lợi thế lớn cho gia đình đông người. Ảnh: Sưu tầm

Về vận hành, Hyundai Staria Electric sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất khoảng 218 mã lực. Bộ pin dung lượng 84kWh, cho tầm vận hành xấp xỉ 400km/sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Đáng chú ý, Staria Electric được trang bị cấu trúc điện 800V, cho phép sạc nhanh DC 10-80% pin chỉ trong khoảng 20 phút.

Một điểm cộng khác là khả năng Vehicle-to-Load (V2L), cho phép sử dụng pin của xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các chuyến cắm trại hoặc hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, Staria Electric còn có khả năng kéo rơ-moóc với tải trọng lên tới 2.000 kg, con số hiếm thấy trong phân khúc MPV chạy điện.

Staria Electric hỗ trợ sạc nhanh 800V, rút ngắn thời gian dừng nghỉ trên hành trình dài. Ảnh: Autoevolution

Trang bị công nghệ trên xe ở mức đủ dùng, tập trung vào trải nghiệm thực tế. Cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch đảm nhiệm cả bảng đồng hồ và hệ thống giải trí trung tâm. Xe hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa (OTA), nhiều cổng sạc USB công suất cao cho hành khách ở mọi hàng ghế, cùng gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense quen thuộc.

Cửa trượt điện hai bên giúp việc ra vào và sắp xếp hành lý thuận tiện hơn trong không gian hẹp. Ảnh: Sưu tầm

Với Staria Electric, Hyundai cho thấy cách tiếp cận thực tế với xe điện gia đình: không chạy theo hiệu suất quá cao hay thiết kế cầu kỳ, mà tập trung vào không gian, sự tiện dụng và khả năng di chuyển linh hoạt. Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang lan rộng sang nhiều phân khúc, Staria Electric có thể xem là một trong những lựa chọn MPV điện đáng chú ý, đặc biệt với những gia đình thường xuyên di chuyển và yêu thích các chuyến đi xa.