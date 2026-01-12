Chưa từng có trong lịch sử: Thị trường ô tô Việt Nam lập kỷ lục mới

Thị trường ô tô Việt Nam lập kỷ lục mới

Năm 2025, Việt Nam lần đầu nhập khẩu trên 205.630 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt khoảng 4,7 tỷ USD, tăng 18,6% về lượng và 31,1% về giá trị so với năm 2024, đánh dấu kỷ lục mới trong lịch sử nhập khẩu xe tại nước ta.

Trong đó, ô tô du lịch dưới 9 chỗ là nguồn tăng trưởng chính, chiếm hơn 74% tổng lượng nhập với gần 152.854 xe, cho thấy thị trường trong nước ngày càng ưa chuộng các dòng SUV, MPV và mẫu gầm cao đa dụng phục vụ nhu cầu gia đình và cá nhân.

Việt Nam nhập khẩu ô tô tăng mạnh trong năm 2025.

Xét theo nguồn cung, khu vực ASEAN vẫn là trụ cột, dẫn đầu là Indonesia với hơn 78.000 xe, tiếp theo là Thái Lan với khoảng 66.000 xe nhập về Việt Nam. Ưu thế thuế suất 0% trong khối giúp các mẫu xe từ hai thị trường này chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt ở phân khúc SUV và bán tải biến thể du lịch.

Năm 2025, Trung Quốc trở thành điểm nhấn khi Việt Nam nhập khẩu gần 48.000 ô tô, đạt kim ngạch 1,6 tỷ USD, tăng mạnh so với 2024. Sự bứt phá đến từ xe du lịch, đặc biệt là xe điện và xe công nghệ cao, giá trị lớn.

Loạt xe máy điện concept của Honda xuất hiện tại Hà Nội

Tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Honda vừa mang đến buổi trưng bày ấn tượng với loạt xe máy điện và concept mang phong cách tương lai, thu hút sự chú ý của nhiều người yêu xe.

Điểm nhấn của sự kiện là mẫu Honda WN7 — chiếc naked bike điện đầu tiên của hãng, được trưng bày tại Việt Nam sau khi đăng ký bản quyền kiểu dáng.

WN7 sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao với khung hợp kim nhôm, hệ thống đèn LED toàn phần và nhiều trang bị cao cấp như phuộc USD, phanh ABS hai kênh cùng cảm biến IMU 6 trục, cho phạm vi hoạt động khoảng 140–153 km mỗi lần sạc, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh CCS2 tương tự ô tô điện.

Bên cạnh đó, Honda mang đến các mẫu độc đáo khác như EV Outlier Concept, scooter siêu gọn Motocompacto, xe cào cào điện CR Electric dùng trong đua địa hình và nguyên mẫu xe đạp điện e-MTB Concept, thể hiện tầm nhìn phát triển di chuyển điện hóa đa dạng của hãng.

Hãng xe Mỹ, Nhật, Hàn, EU đồng loạt “quay xe” làm ô tô điện giá rẻ

Thị trường xe điện toàn cầu đang chứng kiến một cuộc “quay xe” chiến lược của các hãng ô tô Mỹ, Nhật, Hàn và EU, khi nhiều doanh nghiệp lớn buộc phải hủy bỏ các dự án xe điện hạng sang do doanh số hạ nhiệt và chi phí đầu tư cao.

Ngay cả những tên tuổi như Tesla, Ford, General Motors và Stellantis đều điều chỉnh kế hoạch, trong đó Ford dừng sản xuất mẫu F-150 thuần điện, còn Stellantis loại bỏ toàn bộ dòng xe hybrid cắm điện.

Theo dữ liệu từ Automotive News, giá trung bình xe điện mới tại Mỹ hiện ở mức hơn 50.000 USD, khiến người tiêu dùng bình dân khó tiếp cận. Trong bối cảnh đó, ngành đang dịch chuyển sang phát triển xe điện phân khúc phổ thông với giá dự kiến khoảng 800 triệu đồng (khoảng 30.000 USD).

Nhiều mẫu như Nissan Leaf và Chevrolet Bolt được định vị lại với mức giá thấp hơn, và các hãng như Toyota, Subaru, Kia cũng nhảy vào phân khúc này, thậm chí có kế hoạch ra mắt xe điện giá chỉ hơn 20.000 USD.

Chuyển hướng này được đánh giá mang lại lợi ích kép cho người tiêu dùng, với cơ hội sở hữu xe điện thương hiệu lớn ở mức giá dễ tiếp cận hơn.







