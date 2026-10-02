Mức lương phi công ở Việt Nam và thế giới

Nghề phi công thuộc nhóm có thu nhập cao trong ngành hàng không, nhưng mức lương chênh lệch lớn theo chức danh, kinh nghiệm, hãng bay và số giờ bay. Tại Việt Nam, cơ trưởng có thể nhận hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Lương của phi công Việt Nam

Theo chuyên trang hàng không Aviation A2Z, lương phi công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phụ cấp, vị trí công việc. Tại Việt Nam, cơ trưởng Vietnam Airlines có mức thu nhập khoảng 10.000-18.000 USD/tháng, tương đương khoảng 260-468 triệu đồng. Tính theo năm, mức này tương đương 120.000-216.000 USD, tức khoảng 3,1-5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin được 1 trang tin quốc tế tiết lộ, các hãng hàng không trong nước chưa xác nhận việc này.

Mức thu nhập phụ thuộc vào kinh nghiệm, thâm niên và loại tàu bay mà phi công được phân công. Aviation A2Z cho biết phi công Vietnam Airlines còn có thể nhận thêm các khoản thưởng và phụ cấp bên cạnh tiền lương.

Tuy nhiên, con số 18.000 USD/tháng không nên được hiểu là mức lương áp dụng cho toàn bộ phi công của hãng. Dữ liệu của Aviation A2Z chủ yếu đề cập đến cơ trưởng và có phần thông tin liên quan đến phi công nước ngoài được tuyển dụng tại Việt Nam.

Bên cạnh lương, cơ cấu thu nhập của phi công còn có thể bao gồm các khoản liên quan đến giờ bay, lưu trú và công tác. Các chế độ phúc lợi được Aviation A2Z đề cập gồm hỗ trợ lưu trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm mất thu nhập và chính sách vé máy bay cho phi công cùng người thân.

Phi công là một trong những công việc có mức thu nhập hấp dẫn nhất thế giới.

Với Vietjet, Aviation A2Z cũng đưa ra mức thu nhập khoảng 8.000-12.000 USD/tháng đối với cơ trưởng, tương đương khoảng 208-312 triệu đồng. Tính theo năm, con số này tương đương 96.000-144.000 USD, tức khoảng 2,5-3,7 tỷ đồng.

Mức thu nhập của cơ trưởng Vietjet cũng phụ thuộc vào số giờ bay và các điều khoản trong hợp đồng. Ngoài tiền lương, phi công có thể nhận thêm phụ cấp lưu trú, ăn uống, liên lạc khi ở nước ngoài và phụ cấp thâm niên.

Lương của phi công ở nước ngoài

Tại Mỹ, mức thu nhập của phi công cao hơn đáng kể. Theo dữ liệu được Epic Flight Academy cập nhật năm 2026, mức lương trung vị của nhóm phi công hàng không, cơ phó và kỹ sư bay đạt 239.200 USD/năm, tương đương gần 19.900 USD/tháng nếu chia đều cho 12 tháng.

Tại các hãng hàng không lớn, cơ trưởng giàu kinh nghiệm có thể nhận trên 300.000 USD/năm. Delta Air Lines có mức tham khảo khoảng 426.790 USD ở năm đầu và 465.130 USD ở năm thứ 12. American Airlines đạt khoảng 469.590 USD ở năm thứ 12, trong khi Southwest Airlines và United Airlines lần lượt đạt khoảng 364.000 USD và 352.000 USD ở cùng nhóm thâm niên.

Khoảng cách giữa cơ trưởng và cơ phó cũng rất lớn. Tại United Airlines, cơ phó năm đầu có mức tham khảo khoảng 91.000 USD/năm, sau 6 năm tăng lên 219.000 USD và khoảng 240.000 USD ở năm thứ 12.

Tại Delta Air Lines, cơ phó năm đầu có mức khoảng 120.690 USD/năm, tăng lên 289.650 USD sau 6 năm và 317.730 USD sau 12 năm. Điều này cho thấy thâm niên có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của phi công tại các hãng hàng không lớn.

Tại Emirates, mức thu nhập lại được cấu thành theo cách khác. Hãng hàng không Dubai công bố tổng gói thu nhập và phúc lợi của cơ trưởng khoảng 1,185 triệu AED/năm, tương đương khoảng 320.000 USD.

Trong số này, khoản tiền mặt mà cơ trưởng nhận được khoảng 575.000 AED/năm, tương đương 155.000 USD, hay khoảng 13.000 USD/tháng. Phần còn lại bao gồm các quyền lợi như nhà ở, phương tiện đi lại, bảo hiểm, vé máy bay, đóng góp hưu trí và hỗ trợ giáo dục cho con.

Đối với cơ phó, Emirates công bố tổng gói thu nhập và phúc lợi khoảng 900.000 AED/năm, tương đương 245.000 USD. Khoản tiền mặt khoảng 385.000 AED/năm, tương đương 105.000 USD, hay khoảng 8.750 USD/tháng.

Nhìn chung, thu nhập của phi công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chức danh, thâm niên, số giờ bay, loại máy bay, mạng đường bay và chính sách của từng hãng. Vì vậy, những mức hàng trăm nghìn USD mỗi năm chủ yếu xuất hiện ở nhóm cơ trưởng giàu kinh nghiệm tại các hãng hàng không lớn, thay vì đại diện cho toàn bộ nghề phi công.