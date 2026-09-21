Mức lương của Nhã Phương

Không ít khán giả tò mò về cát-xê của Nhã Phương qua từng dự án.

Nhã Phương (Trần Thị Nhã Phương, sinh năm 1990, quê Đắk Lắk) là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 19 tuổi, đi lên từ những vai phụ trên truyền hình trước khi trở thành gương mặt được săn đón ở cả màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Sau gần hai thập niên hoạt động, Nhã Phương hiện không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án phim như trước mà chuyển dần sang công việc phía sau máy quay, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Từ những vai phụ ít người nhớ đến đến ngôi sao màn ảnh được săn đón hàng đầu

Ngay từ những ngày đầu đặt chân xuống TP.HCM để theo học sân khấu, Nhã Phương đã xác định diễn xuất là công việc mà cô muốn theo đuổi. Ngoài thời gian đến trường, nữ diễn viên liên tục đi casting, nhận vai quần chúng, đóng minh họa MV cho ca sĩ. Có những ngày cô phải chờ đợi ở phim trường hàng giờ chỉ để xuất hiện vài phút trước ống kính.

Chị gái Bích Trâm từng kể rằng khi ấy, Nhã Phương nhận được những khoản cát-xê chỉ vài chục nghìn đồng nhưng vẫn vui vẻ mang về góp tiền nhà và tiền ăn. Có thời điểm, cô còn phải chắt chiu từng khoản nhỏ để trang trải cuộc sống khi mới lập nghiệp.

Năm 2009, Nhã Phương có vai diễn truyền hình đáng chú ý đầu tiên trong Những Thiên Thần Áo Trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Cô vào vai Tuyết, một nữ sinh điệu đà, tính cách có phần nhí nhảnh. Dù chỉ là vai phụ, hình ảnh cô gái trẻ có lối diễn tự nhiên bắt đầu giúp Nhã Phương được khán giả nhớ mặt.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong một loạt phim truyền hình như Gia Đình Số Đỏ, Anh Chàng Vượt Thời Gian, Trường Nội Trú, Hoa Nắng... Tuy nhiên, trong giai đoạn này, cô vẫn chủ yếu đảm nhận những vai phụ và chưa thực sự tạo được dấu ấn lớn trên màn ảnh. Năm 2012, Nhã Phương thử sức với điện ảnh qua Cát Nóng của đạo diễn Lê Hoàng. Đây là bước chạm ngõ màn ảnh rộng nhưng chưa phải tác phẩm giúp tên tuổi cô bật lên.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2013, khi Nhã Phương tham gia phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Trong câu chuyện tình của chàng trai bán bánh giò và cô gái bán bánh tráng, vai Vy của Nhã Phương tạo được hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, dù cho cát-xê cho vai diễn là 0 đồng.

Không lâu sau, Nhã Phương tiếp tục gây chú ý với Vừa Đi Vừa Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Khác với hình tượng nữ tính, dịu dàng thường thấy, cô đảm nhận vai Thêu - một cô gái có tính cách mạnh, mê trai và liên tục tạo ra những tình huống hài hước. Đến Tuổi Thanh Xuân, sự nghiệp của Nhã Phương bước sang một giai đoạn khác. Bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đưa cô vào vai Linh - một cô gái Việt Nam sang Hàn Quốc du học và trải qua những câu chuyện tình cảm, trưởng thành nơi đất khách. Cặp đôi Linh - Junsu do Nhã Phương và Kang Tae Oh đảm nhận tạo được lượng người hâm mộ lớn. Vai diễn cũng giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình năm 2016.

Từ thành công của Tuổi Thanh Xuân, Nhã Phương trở thành một trong những gương mặt nữ được chú ý trên màn ảnh Việt. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình và điện ảnh, đồng thời mở rộng hoạt động sang quảng cáo, sự kiện và các hợp đồng thương mại.

Ở lĩnh vực điện ảnh, cô góp mặt trong những tác phẩm như Quả Tim Máu, 49 Ngày, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Lôi Báo và Hoán Đổi. Đặc biệt, 49 Ngày cũng là dự án gắn với một dấu mốc quan trọng trong đời tư khi cô đóng cặp với Trường Giang. Hai người sau đó kết hôn vào năm 2018.

Từ cát-xê 0 đồng đến những khoản thù lao tăng theo tên tuổi

Những ngày đầu đi diễn, Nhã Phương từng có những vai không nhận cát-xê. Phần “thù lao” đôi khi chỉ là cả ê-kíp rủ nhau đi ăn cơm bụi, uống trà đá sau khi hoàn thành công việc. Đến Những Thiên Thần Áo Trắng, cô nhận khoản thanh toán đợt đầu tiên khoảng 7 triệu đồng, con số sau đó không được tiết lộ thêm. Với một diễn viên trẻ khi đó, đây là số tiền đáng kể và cũng trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ trong những năm đầu sự nghiệp.

Sau Tuổi Thanh Xuân, mức cát-xê của Nhã Phương được cho là tăng đáng kể, nhưng nữ diễn viên không công khai con số cụ thể. Khi tên tuổi ngày càng được biết đến, cô có thêm nguồn thu từ việc tham dự sự kiện, chụp ảnh quảng cáo, làm gương mặt đại diện và hợp tác với các thương hiệu.

Đáng chú ý, không phải dự án nào Nhã Phương tham gia cũng có cát-xê. Năm 2023, cô góp mặt trong Chủ Tịch Giao Hàng do Trường Giang sản xuất. Nữ diễn viên cho biết mình không nhận đồng cát-xê nào cho vai diễn này, xem đây là món quà mà hai vợ chồng dành cho khán giả.

Không còn đóng phim dày đặc, Nhã Phương chuyển dần sang hậu trường

Những năm gần đây, tần suất Nhã Phương xuất hiện với tư cách diễn viên giảm rõ rệt so với giai đoạn cô liên tục có phim ra mắt. Thay vì chạy nhiều dự án cùng lúc, nữ diễn viên dành thêm thời gian cho gia đình và các hoạt động phía sau màn ảnh.

Dấu mốc đáng chú ý nhất đến vào năm 2026 với Nhà Ba Tôi Một Phòng, bộ phim điện ảnh đầu tay do Trường Giang đạo diễn và sản xuất. Nhã Phương không tham gia diễn xuất mà đồng hành cùng chồng ngay từ khâu tiền kỳ. Ban đầu, cô đọc kịch bản, góp ý tưởng, sau đó nhận vị trí giám đốc casting, trực tiếp tìm kiếm và tuyển chọn một số diễn viên cho bộ phim.

Trong quá trình casting, Nhã Phương đặc biệt tham gia tìm kiếm nữ chính cho nhân vật An. Khi ê-kíp chưa tìm được gương mặt phù hợp dù ngày bấm máy đã cận kề, cô gặp diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh và hướng dẫn cô phân tích nhân vật, đường dây câu chuyện cũng như cách xử lý cảm xúc trong những cảnh mâu thuẫn với cha.

Việc đảm nhận vai trò giám đốc casting cho thấy Nhã Phương không hoàn toàn rời khỏi điện ảnh. Thay vào đó, cô bắt đầu thử sức ở một vị trí khác, ít xuất hiện trước ống kính hơn nhưng vẫn liên quan trực tiếp đến quá trình làm phim. Thời điểm thực hiện dự án cũng khá đặc biệt khi Nhã Phương đang mang thai con thứ ba. Ngày 25/1/2026, cô và Trường Giang đón con thứ ba. Trong thời gian mang thai, nữ diễn viên vẫn hỗ trợ chồng thực hiện bộ phim.

Nguồn thu của Nhã Phương từng đến từ phim ảnh, quảng cáo, sự kiện, tham gia các buổi livestream và loạt hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể để xác định cô kiếm được bao nhiêu mỗi tháng hay mỗi năm do Nhã Phương ít khi tiết lộ vấn đề cát-xê. Ngay cả với vai trò giám đốc casting trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, mức thù lao của Nhã Phương cũng không được công bố.