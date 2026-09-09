Mức lương của Công Phượng

Công Phượng là cầu thủ xuất ngoại nhiều nhất Việt Nam và cũng từng được xem là cầu thủ nội có mức lương cao nhất Việt Nam.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng Nguyễn Công Phượng (sinh năm 1995, Nghệ An) vẫn là cầu thủ được công chúng quan tâm. Hiện tại Công Phượng đang thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai - CLB vừa thăng hạng lên V.League.

Trước đó, mỗi lần Công Phượng chuyển CLB, câu chuyện về mức lương và giá trị hợp đồng lại nhận được sự chú ý.

Công Phượng (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, Công Phượng đầu quân cho CLB Trường Tươi Bình Phước (nay là Trường Tươi Đồng Nai). Hợp đồng giữa hai bên được cho là có thời hạn 3 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu tiền đạo này thi đấu tốt.

Theo nhiều nguồn tin được truyền thông chia sẻ vào thời điểm đó, Công Phượng được cho là nhận khoảng 6 tỷ đồng tiền “lót tay” mỗi năm, tương đương khoảng 18 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng. Trước đó, từng xuất hiện thông tin về mức 8 tỷ đồng/năm.

Thời điểm Công Phượng gia nhập Trường Tươi Đồng Nai, CLB này đang thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia. Và dù con số chính xác là 6 tỷ hay 8 tỷ đồng/năm thì đây vẫn được xem là mức “lót tay” kỷ lục tại giải đấu.

Trước Trường Tươi Đồng Nai, Công Phượng thi đấu cho Yokohama FC (Nhật Bản) từ năm 2023. Thời điểm đó, nam cầu thủ được cho là nhận lương khoảng 5 tỷ đồng/ năm khi sang Nhật Bản thi đấu. Song không có thông tin nào xác nhận.

Công Phượng khi còn ở Nhật Bản

Vào năm 2020, Công Phượng thi đấu cho CLB TP.HCM. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, CLB TP.HCM đã chi hơn 100.000 Euro (hơn 3 tỷ theo tỷ giá hiện tại) để mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ Sint-Truidense VV.

Ở thời điểm đó, tiền đạo sinh năm 1995 được cho là nhận 120 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền thưởng và các khoản phụ cấp từ CLB TP.HCM. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên việc Công Phượng là cầu thủ nội nhận mức lương cao nhất V.League 2020.

Trước CLB TP.HCM, Công Phượng từng có thời gian thi đấu ở Hàn Quốc. Năm 2019, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Incheon United phải chi 150.000 USD (gần 4 tỷ theo tỷ giá hiện tại) để có sự phục vụ của tiền đạo người Việt Nam trong bản hợp đồng có thời hạn một năm.

Cũng theo các nguồn tin này, Công Phượng nhận mức lương khoảng 10.000 USD/tháng (261 triệu đồng) tại Incheon United.

Như vậy, những thông tin từng được truyền thông đăng tải cho thấy thu nhập của Công Phượng thay đổi đáng kể qua từng giai đoạn thi đấu. Thực tế hầu hết các hợp đồng chuyển nhượng đều được bảo mật nên mức lương, tiền “lót tay” và chi phí hợp đồng của Công Phượng không được tiết lộ.

Công Phượng còn sớm tham gia kinh doanh. Từ năm 2017, anh mở chuỗi cà phê mang thương hiệu CP10 tại Gia Lai, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội. Về sau, anh tiếp tục tham gia chuỗi cà phê Ông Bầu. Công Phượng từng được nhắc đến với vai trò đồng sở hữu một nhà hàng bánh tráng thịt heo tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cùng đồng đội cũ Đông Triều. Hiện tại chưa có cập nhật thông tin về tình hình kinh doanh của những dự án này của Công Phượng.

Công Phượng cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 2019, anh thành lập Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM, kinh doanh thời trang với thương hiệu chuyên về áo phông, trong đó anh giữ vai trò Chủ tịch và vợ phụ trách quản lý, khai thác thương mại.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, tên tuổi của anh cũng mang về nguồn thu từ quảng cáo, sự kiện và các hợp đồng thương hiệu.

Vợ chồng Công Phượng

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)