Đeo 10kg chì lặn xuống đáy biển, đội thợ lặn đang khẩn trương làm 6 tiếng một ngày để hoàn thành dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng trước 31/8.

Mỗi ngày, có một đội thợ lặn 70 người thực hiện công việc mà không phải ai cũng dám thử: Họ khoác lên người bình dưỡng khí, mang theo cả chục kg chì buộc quanh người, rồi lặn sâu xuống lòng biển Cửa Đại đục ngầu để... xếp đá. Họ ở đó từ năm đến sáu giờ mỗi ngày.

Không phải xây nhà, mà là dựng lên cả một "bức tường thành" dưới nước trị giá gần 1.000 tỷ đồng, với sứ mệnh giữ lại từng centimet bờ biển đang bị xói mòn dần bởi sóng biển.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Đó là khung cảnh của công trường Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (TP Đà Nẵng) - Một dự án trị giá 982 tỷ đồng quy tụ tới 70 thợ lặn chuyên nghiệp, 5 đội thi công và 250.000 mét khối đá nhằm phục hồi 3,5 km bãi biển Cửa Đại trước ngày 31/8/2026.

Theo kế hoạch, chỉ còn 40 ngày nữa, dự án công trình hàng hải - xây dựng đê chắn sóng chống xói mòn bãi biển Cửa Đại sẽ về đích.

Cuộc chiến chống sạt lở trị giá 982 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Suốt nhiều năm qua, bờ biển Cửa Đại đã chứng kiến cảnh sạt lở nghiêm trọng. Dải cát bị thu hẹp từng ngày, những hàng dừa đổ rạp xuống biển, và sinh kế của hàng chục nghìn người dân ven biển bị đe dọa trực tiếp.

Để khôi phục bờ biển, một dự án khổng lồ trị giá 982 tỷ đồng đã được triển khai, sử dụng vốn vay và đối ứng từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Hạng mục thứ nhất của Dự án là 7 tuyến đê ngầm giảm sóng, tổng chiều dài khoảng 2.090m. Ảnh minh họa do AI thực hiện

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An bao gồm 2 hạng mục chính: Xây dựng 7 tuyến đê ngầm giảm sóng (cách bờ từ 250m-300m với tổng chiều dài khoảng 2.090m); và 6 mỏ hàn (với tổng chiều dài khoảng 1.490m) vuông góc với bờ nối ra các đê ngầm nhằm bẫy và giữ cát, giúp gây bồi để tái tạo lại bãi biển.

Trên công trường, 5 đội thi công làm việc đồng thời, được hỗ trợ bởi hàng trăm công nhân, máy móc, sà lan và cần cẩu.

Hơn 250.000 mét khối đá đã được vận chuyển liên tục từ các khu vực Kỳ Hà và Dung Quất. Các nhà thầu đang huy động nhân công và thiết bị để hoàn thành công việc trước ngày 31/8.

"Vũ điệu" của đội lặn trong làn nước đục ngầu

Trên biển, những chiếc sà lan chở đá xếp hàng trước bờ. Cần cẩu nhấc từng khối đá khỏi boong tàu, thả từ từ xuống nước - và đó là lúc công việc thật sự của người thợ lặn bắt đầu.

Nước ở đây đục đến mức tầm nhìn chỉ còn vài mét. Sau khi khối đá được thả xuống, người thợ lặn phải tiếp cận, buộc dây, chỉnh hướng và ra hiệu cho đội trên mặt nước - hoàn toàn bằng tay và bằng những cái giật dây, vì dưới đó không nhìn thấy nhau, không nói được lời nào. Mỗi tín hiệu đều mang ý nghĩa rằng khối đá đã vào đúng vị trí, hay cần kéo lên xếp lại.

Ảnh: Trần Thường

Người thợ lặn ở dưới nước từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày, và trên người luôn đeo khoảng 10kg chì để chống lại lực đẩy nổi của nước biển, nếu không, cơ thể sẽ liên tục bị đẩy trồi lên mặt nước, không thể làm việc.

Ông Lê Công Đông, người dân xã Núi Thành (Đà Nẵng), đã gắn bó với nghề thợ lặn xây dựng gần 30 năm. Theo ông, tiến độ công trình phụ thuộc hoàn toàn vào sự ăn ý giữa người dưới nước và người trên bờ, một sai lệch nhỏ trong tín hiệu cũng có thể làm chậm cả buổi làm việc.

Đá nặng hàng trăm kg - hiểm nguy rình rập

Đây không phải công việc cho người yếu tim. Những khối đá mà thợ lặn phải di chuyển có thể nặng tới hàng trăm kg. Chỉ cần xê dịch sai hướng hay bị kẹp ép không đúng cách, chúng có thể gây ra những vết cắt, trầy xước, thậm chí là chấn thương nghiêm trọng.

Anh Lê Xuân Thủy, người dân xã Tam Hải, đã làm nghề lặn từ năm 14 tuổi. Trước khi đến với công trường, anh có hơn một thập kỷ lặn bắt tôm cá quanh đảo Bàn Than và Cù Lao Chàm. Theo anh, công việc hiện tại khó hơn nhiều vì phải xử lý những khối đá nặng tới 100kg. Anh kể lại, không ít đồng nghiệp từng bị đá va vào tay gây trầy xước, chảy máu.

Chạy đua với thời tiết

Công trình ở khu vực Cửa Đại chỉ có thể thi công từ tháng 3 đến tháng 9. Khi mùa mưa bão đến hoặc biển động mạnh, công trường buộc phải tạm ngừng để đảm bảo an toàn.

Song song với dự án 982 tỷ đồng, một công trình khẩn cấp trị giá 498,1 tỷ đồng cũng đang được triển khai đồng thời tại đê sông Thu Bồn và các đoạn bờ biển Hội An.

Theo ông Lê Đình Sơn, quản lý dự án, các nhà thầu tổ chức làm việc theo hệ thống 3 ca, 4 đội, cả ngày lẫn đêm – riêng ca đêm phải kết thúc trước 22h để giảm ảnh hưởng đến du lịch, đồng thời kiểm soát tiếng ồn, an toàn thi công và các tác động môi trường có thể xảy ra trong quá trình xây dựng.

Tham khảo: CPG, Danang.gov.vn