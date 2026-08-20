Mua xe gia đình: Đừng chấp nhận ngồi chật chỉ vì cái logo

Giữa bài toán thể diện và trải nghiệm thực tế, chuyên gia sẽ phân tích lý do vì sao không gian mới là yếu tố sống còn phân định một chiếc xe gia đình xuất sắc.

Chọn xe gia đình luôn là bài toán nan giải với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt khi thị trường ô tô năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ vô vàn thương hiệu. Để giải mã những băn khoăn này, Chuyên gia Đoàn Anh Dũng, thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards (CCA) 2026, đã đưa ra những chia sẻ đầy thú vị.

Sân khấu ấn tượng của Car Choice Awards 2025. Ảnh: BTC

Với ngân sách dưới 600 triệu đồng, các gia đình trẻ thường đứng giữa ngã ba đường: chọn công nghệ an toàn hiện đại hay sự rộng rãi? Chuyên gia đã chỉ ra một nghịch lý thú vị về lượng hành lý của gia đình có trẻ dưới 6 tuổi so với nhóm có con lớn hơn. Yếu tố "sống còn" nào thực sự định đoạt quyết định xuống tiền ở phân khúc này mà nhiều người thường bỏ lỡ vì quá mải mê đọc bảng thông số?

Khi tài chính nâng lên mức 600 triệu đến 1 tỷ đồng, hay 1 đến 2 tỷ đồng, bài toán không hề dễ đi mà lại xuất hiện thêm vô số tiêu chí khắt khe. Chuyên gia lý giải nguyên nhân sâu xa vì sao những chiếc MPV cỡ lớn lại trở thành "chân ái" phục vụ gia đình, thay vì những dòng SUV gầm cao đa dụng.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng phân tích cách chọn một chiếc xe gia đình phù hợp. Ảnh: AP

Đáng chú ý nhất là những nhận định sắc sảo về tệp khách hàng sở hữu xe hạng sang từ 2 đến 5 tỷ đồng. Liệu những chiếc xe đắt tiền này có thực sự sinh ra để mang lại trải nghiệm gia đình hoàn hảo, hay chỉ đang phục vụ cho nhu cầu khẳng định vị thế cá nhân?

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, vị thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn CCA 2026 cũng chỉ mặt đặt tên sai lầm kinh điển nhất của người Việt khi mua xe. Tất cả những lời giải đều có ngay ở video bên dưới.