Mua vé concert, một người phụ nữ bị lừa 665 triệu đồng

Mùa hè nóng nực cũng là lúc các sự kiện concert diễn ra sôi động khắp nơi, và vé của một số chương trình nổi tiếng thường rất khó mua. Lúc này, nếu có người nói với bạn rằng họ "có suất nội bộ", "quen biết ban tổ chức" hay "có thể săn vé hộ", liệu bạn có xiêu lòng?

Cô Vương ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, vì tin vào lời nói "chỉ cần trả thêm 350.000 đồng (100 NDT) là có vé chính thức" mà cuối cùng không những không mua được vé mà còn bị lừa 665 triệu đồng (190.000 NDT).

Cô muốn đi xem concert của một ca sĩ nổi tiếng, nhưng vé trên nền tảng chính thức đã bán hết. Cô liền tìm đến một nền tảng giao dịch đồ cũ. Sau khi liên hệ với người bán, đối phương yêu cầu giao dịch bên ngoài nền tảng qua WeChat.

Sau khi cô Vương truy cập vào liên kết lừa đảo, cô cũng đã nhận được cuộc gọi cảnh báo từ số điện thoại chống lừa đảo. Tuy nhiên, cô Vương không để tâm và vẫn tiếp tục thao tác theo hướng dẫn.

Lúc này, "nhân viên" giả mạo giải thích rằng "do lỗi hệ thống nên tài khoản của cô Vương bị đóng băng", và yêu cầu cô chuyển tiền vào một "tài khoản ngân hàng chính thức" để "mở khóa". Kẻ này còn nói với cô Vương rằng số tiền chuyển khoản chỉ là một chuỗi số ảo chứ không thực sự được chuyển đi.

Vì lần thao tác này đúng như lời "nhân viên" nói, cô Vương đã mất cảnh giác. Dưới sự thúc giục và dụ dỗ, cuối cùng cô đã chuyển gần 694 triệu đồng (198.198 NDT) theo yêu cầu để "mở khóa tài khoản".

Tuy nhiên, lần này cô lại nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo giao dịch thành công. Lúc này, cô Vương mới nhận ra mình bị lừa và lập tức cầu cứu cảnh sát. May mắn là số tiền này sau đó đã được thu hồi thành công.

Cũng rất giống trường hợp của cô Vương, cô Trương và bạn mình ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, muốn mua vé tham dự một sự kiện concert tại địa phương. Sau nhiều ngày "canh" trên nền tảng bán vé chính thức nhưng không thành công, họ quyết định lên mạng xã hội thử vận may. Ngay lúc đó, một blogger tự xưng "có kênh nội bộ" đã thu hút sự chú ý của cô.

Cô kể lại: "Người đó nói sau khi tôi trả tiền từ 1 đến 3 phút, vé sẽ hiện trong kho vé của tôi. Ban đầu tôi cứ làm mới trang mà không thấy gì nên chưa thanh toán. Anh ta nói tôi phải trả tiền trước vé mới hiện ra, thế là tôi trả. Sau đó, anh ta lại viện cớ tôi không ghi chú, đơn hàng bị kẹt và các lý do khác."

Sau đó, đối phương lấy lý do "tài khoản bất thường", "thanh toán quá giờ" để thông báo mua vé thất bại và hứa sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền. Để lấy lòng tin, kẻ này còn gửi các giấy tờ giả mạo trông như thật. Lấy cớ hướng dẫn hoàn tiền, hắn đã dụ dỗ hai cô gái tải phần mềm chia sẻ màn hình.

Cô Thích, bạn của cô Trương, cho biết: "Hắn gửi cho tôi một liên kết họp và yêu cầu bật chia sẻ màn hình. Trong số dư WeChat của tôi có 6,3 triệu đồng (1.800 NDT), hắn yêu cầu tôi chuyển vào thẻ ngân hàng. Sau đó, hắn bảo tôi quét mã và nói rằng cần thực hiện bút toán ảo để đạt một số tiền nhất định, sau khi đạt được thì tiền sẽ được hoàn lại và bảo tôi hãy tin tưởng hắn."

Tiếp theo, kẻ lừa đảo từng bước hướng dẫn cô Thích rút hết tiền và quét mã QR để hoàn thành việc "xác minh". Chỉ đến khi nhận được tin nhắn trừ 6,3 triệu đồng từ ngân hàng, cô Thích mới nhận ra mình bị lừa và báo cảnh sát.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên nâng cao ý thức tự bảo vệ, chọn các nền tảng uy tín để mua vé, không tin vào các thông tin giá rẻ, suất nội bộ, không giao dịch bên ngoài nền tảng, không nhấp vào các liên kết không rõ ràng hoặc chia sẻ màn hình.