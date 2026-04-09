Mua trang sức 750 triệu đồng được giảm giá còn 110 triệu, khách bị chủ tiệm vàng kiện để đòi lại: Tòa án phán quyết bất ngờ

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, cặp vợ chồng lớn tuổi họ Trịnh được mời vào một cửa hàng trang sức. Tại đây, chủ tiệm giới thiệu một chiếc nhẫn hồng ngọc Madagascar nặng 3,08 carat, niêm yết giá 197.500 NDT (758 triệu đồng).

Sau khi áp dụng mức giảm giá sâu, cặp đôi đã mua chiếc nhẫn với giá 29.600 NDT (113 triệu đồng). Họ tin rằng đây là chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng, nên nhanh chóng hoàn tất giao dịch.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hai giờ sau khi giao dịch hoàn tất, chủ cửa hàng bất ngờ gọi điện thông báo chiếc nhẫn “có vấn đề về chất lượng”, đồng thời yêu cầu hoàn tiền và hủy hợp đồng mua bán. Cặp vợ chồng từ chối yêu cầu này, cho rằng giao dịch đã hoàn tất hợp pháp.

Sự việc sau đó trở nên căng thẳng khi chủ cửa hàng còn bị tố đã theo dõi và quấy rối hai vợ chồng trên tàu điện ngầm. Trong trạng thái hoảng sợ, họ buộc phải gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng khuyến nghị hai bên giải quyết tranh chấp thông qua con đường pháp lý.

Trong quá trình điều tra, chủ cửa hàng cho biết chiếc nhẫn thực chất là hàng đặt riêng từ một vị khách khác. Chủ tiệm khẳng định món hàng này không được phép bán với giá giảm sâu như đã thực hiện và cho rằng việc bán nhầm là do “hiểu lầm nghiêm trọng”. Đến tháng 10/2024, ông chính thức đệ đơn kiện, yêu cầu tòa án hủy hợp đồng và buộc phía người mua trả lại chiếc nhẫn.

Về phía mình, chồng của bà Trịnh cho rằng giao dịch hoàn toàn minh bạch: “Dù món đồ được định giá bao nhiêu, chỉ cần tôi thấy phù hợp và muốn mua, tôi sẽ trả tiền.”

Luật sư đại diện cho cặp đôi lập luận rằng hợp đồng ký gửi không nêu rõ thông tin liên quan đến chiếc nhẫn đang tranh chấp, do đó không có căn cứ chứng minh sự liên quan giữa hai bên.

Sau khi xem xét toàn diện vụ việc, Tòa án nhận định rằng phía cửa hàng không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh tồn tại “hiểu lầm nghiêm trọng” trong giao dịch.

Tòa nhấn mạnh rằng nguyên tắc thiện chí cần được duy trì sau khi giao dịch đã hoàn tất hợp pháp. Vì vậy, yêu cầu hủy hợp đồng của nguyên đơn không được chấp nhận.

Không đồng tình với phán quyết sơ thẩm, chủ cửa hàng tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải đã giữ nguyên phán quyết ban đầu và bác đơn kháng cáo.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, vụ việc là lời cảnh báo cho cả người bán và người mua trong các giao dịch có giá trị cao như trang sức. Đối với người bán, cần quản lý chặt chẽ nguồn hàng ký gửi, niêm yết giá rõ ràng và kiểm soát các chương trình khuyến mãi để tránh sai sót. Trong khi đó, người tiêu dùng nên lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Theo Jimu News﻿