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Mưa to tầm tã suốt đêm, Hà Nội không ghi nhận điểm ngập

Minh Tuệ
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Hà Nội mưa lớn suốt từ tối qua đến rạng sáng nay nhưng Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chưa ghi nhận điểm úng ngập trên địa bàn quản lý.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, Hà Nội có mưa diện rộng .

Số liệu quan trắc đến 6h ngày 21/8 cho thấy lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức cao. Trong đó, khu vực phường Hai Bà Trưng ghi nhận 117,8 mm; phường Hoàng Mai 101,6 mm; phường Phúc Lợi 104,6 mm; phường Hoàng Liệt 96,2 mm.

Đáng chú ý, tại các xã, lượng mưa đo được tại xã Mỹ Đức lên tới 136,6 mm, trong khi xã Phú Xuyên đạt 86,9 mm, xã Thanh Trì 79 mm và xã Đông Anh 76,8 mm.

Tuy vậy, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến thời điểm 6h ngày 21/8, qua công tác kiểm tra, trên địa bàn thành phố không ghi nhận điểm ngập nào.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức ứng trực, giải quyết thoát nước và tua vớt rác tại các ga thu nước trên toàn địa bàn quản lý.

Công ty đã triển khai lực lượng ứng trực, tổ chức giải quyết thoát nước và tua vớt rác tại các ga thu nước trên toàn địa bàn quản lý. Các cửa phai tại hồ điều hòa được mở, đồng thời nhiều trạm bơm đầu mối được vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Sáng nay, thành phố tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Không chỉ được thể hiện qua số liệu quan trắc và báo cáo của đơn vị thoát nước, tình hình đường phố Hà Nội sau trận mưa lớn cũng được người dân liên tục cập nhật trên mạng xã hội.

Trận mưa lớn kèm sấm sét kéo dài suốt đêm khiến nhiều người lo ngại tình trạng úng ngập có thể xảy ra trên các tuyến phố. Tuy nhiên, phần lớn bình luận trên mạng xã hội cho biết chưa ghi nhận điểm ngập sau trận mưa. Trên một diễn đàn giao thông, nhiều khu vực từng được xem là “điểm đen” ngập úng như nút giao Aeon Long Biên, Võ Chí Công, An Khánh... được người dân cập nhật vẫn thông thoáng, không xảy ra ngập.

Từng ngập sâu sau mỗi trận mưa, đường Võ Chí Công sáng nay khô ráo, thông thoáng, giao thông thuận lợi.

Tài khoản Bùi Hằng đăng dòng trạng thái trên một diễn đàn: “Các bác cho em hỏi Aeon Long Biên có bị ngập không ạ?”, hơn 10 bình luận vào phản hồi, nhiều người xác nhận họ vừa đi qua và không còn thấy ngập khu vực này.

“An Khánh có ngập không ạ, nhờ các bác đi qua chỉ bảo giúp”, một tài khoản xin thông tin về nơi được ví là “vịnh” sau mỗi trận mưa.

“Ngập ở An Khánh giờ chỉ còn là dĩ vãng bạn nhé”, một người dí dỏm bình luận trả lời.

Người dân trên mạng xã hội cho biết nhiều điểm từng thường xuyên ngập nay vẫn khô ráo sau trận mưa lớn đêm qua.

Tài khoản Facebook Trần Bình Dương đăng: “Đợt mưa này không chỗ nào ngập cả. Thật đẳng cấp”. Bài viết nhận hơn 1.400 lượt thích và 200 bình luận chỉ sau một giờ. Bên dưới bài viết này, một người dùng mạng xã hội thừa nhận “đợt vừa rồi khắp nơi cải tạo cống to luôn mà, công nhận rất nhanh và quyết liệt, sau 1 năm mà khác hẳn”.

Rất nhiều ý kiến khác cũng cho rằng Hà Nội từng bước nâng cao khả năng thoát nước, các công trình chống ngập bắt đầu phát huy hiệu quả.

Hà Nội xác định úng ngập là một trong 5 điểm nghẽn cần tập trung giải quyết và đã triển khai nhiều dự án thoát nước khẩn cấp trước mùa mưa 2026.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp (bao gồm 5 dự án về hệ thống và 5 dự án hồ điều hòa) để đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Các công trình bổ sung khoảng 33,08 m³/s công suất bơm, 83 ha hồ điều hòa, tăng thêm 3,4 triệu m³ dung tích điều tiết và hơn 10,5 km cống thoát nước.

Qua các trận mưa đầu mùa, số điểm, diện tích, độ sâu và thời gian ngập được ghi nhận giảm so với những năm trước.

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điểm úng ngập

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