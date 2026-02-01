Mua thuốc đông y về uống liền ăn khỏe ngủ ngon, tăng cân nhanh, công an Việt Nam lập tức vào cuộc theo dõi

Ngày 11/02/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả với quy mô lớn, xảy ra tại các địa bàn xã Đức Minh và xã Can Lộc. Các sản phẩm giả sau khi sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng như “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Tuy nhiên, phản ánh từ người sử dụng cho thấy chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc đã xuất hiện dấu hiệu ăn khỏe, ngủ sâu bất thường và tăng cân nhanh – những biểu hiện không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của đông y cổ truyền.

Từ các dấu hiệu bất thường, lực lượng Công an nghi vấn sản phẩm bị pha trộn hoạt chất tân dược nhằm tạo hiệu quả tức thời. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Sau khi chuyên án được xác lập, nhiều tổ công tác được triển khai bám sát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định nguồn gốc sản xuất, phương thức hoạt động, quy mô tiêu thụ và các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra cho thấy trên địa bàn tồn tại nhiều cơ sở sản xuất thuốc đông y giả hoạt động độc lập nhưng có phương thức, thủ đoạn tương tự nhau.

Cơ sở đầu tiên được xác định do Đoàn Thị Lam (SN 1972, trú xã Đức Minh) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997, trú xã Đức Thọ). Từ đầu năm 2023, các đối tượng đã mua sắm máy móc, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm mang tên “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” ngay tại nhà riêng.

Nguyên liệu được sử dụng chủ yếu là bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm. Để tạo tác dụng tăng cân nhanh, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1997, trú Nghệ An) mua số lượng lớn thuốc tân dược như Alphamethason-DHT (chứa Dexamethason), Panactol, Cinarizin để pha trộn.

Các đối tượng còn thuê nhiều nhân công địa phương trực tiếp tham gia sản xuất. Thành phẩm sau đó được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, in thông tin thành phần, công dụng sai sự thật rồi quảng cáo, bán ra thị trường thông qua Facebook, TikTok, Zalo.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện thêm một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984, trú xã Đức Minh) tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả tại nhà riêng. Cơ sở này hoạt động độc lập nhưng sử dụng cùng thủ đoạn: thu mua nguyên liệu trôi nổi, trộn thuốc tân dược, đóng gói thành thuốc đông y rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20/01/2026, Ban chuyên án đã triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn thành phẩm; hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược các loại; cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất như mật mía, bột ngô, bột nếp và nhiều máy móc, dụng cụ đóng gói.

Cơ quan Công an nhận định việc pha trộn tân dược vào thuốc đông y có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt khi người dùng sử dụng kéo dài mà không có chỉ định y khoa.