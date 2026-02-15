Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chi 170.000 đồng mua bánh, một cửa hàng ở Bắc Kinh lập tức “cháy hàng”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến ghé thăm tiệm bánh Đạo Hương Thôn ở Bắc Kinh hồi đầu tuần. Ảnh: Xinhua

Tờ The Guardian đưa tin, trong chuyến du xuân đón năm mới âm lịch đầu tuần này tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ghé mua hàng tại một tiệm bánh ngọt truyền thống mang tên là “Đạo Hương Thôn” ở quận Đông Thành.

Ngay sau khi các hình ảnh cùng thông tin về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình được truyền thông địa phương đăng tải, nhiều khách hàng đã đổ xô đến tiệm bánh để mua cho bằng được những món bánh ngọt được nhà lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc chúc năm mới người dân tại khu thương mại ở Đông Thành, Bắc Kinh, ngày 10/2. Ảnh: AP

Theo Zhidao News, một đơn vị truyền thông trực thuộc The Beijing News, ông Tập Cận Bình đích thân chọn mua 3 món truyền thống, bao gồm bánh xoắn mè mật ong, bánh xoắn vị kem và bánh táo tàu chiên. Trong đó, bánh xoắn được làm từ bột chiên và là món ăn vặt phổ biến tại Bắc Kinh. Còn bánh hoa táo tàu là loại bánh quy giòn, hình bông hoa, nhân làm từ quả táo tàu đỏ.

Quản lý cửa hàng chia sẻ rằng có thể cảm nhận được sự quan tâm của ông Tập Cận Bình đối với những thương hiệu lâu đời

Được biết, hóa đơn của ông Tập Cận Bình tại tiệm bánh truyền thống này là 45 NDT (khoảng 170.000 đồng).

Đáng chú ý, sau khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghé thăm, cửa hàng này đã "quá tải" bởi vì lượng khách đổ về để nếm thử những món bánh "được Chủ tịch phê duyệt".

Một khách hàng họ Triệu đã mua tới 16 túi bánh và hiện đang được đóng gói sẵn thành các bộ 3 mang chủ đề "ông Tập". Vị khách này chia sẻ do đây là những món tết được Chủ tịch lựa chọn, nên mọi người rất thích. Ông muốn mua một ít làm quà cho bạn bè.

Chủ tiệm Đạo Hương Thôn cho biết, các cửa hàng của họ đã phải liên tục bổ sung bánh để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng "vừa đói bụng vừa hừng hực tinh thần yêu nước".

Nhiều vị khách xếp hàng mua bánh tại tiệm Đạo Hương Thôn sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Ngoài "Đạo Hương Thôn", ông Tập Cận Bình cũng tới thăm một tiệm bánh khác mang tên "Lợi Nghĩa" để mua một ổ bánh mỳ trái cây với giá 14 NDT (khoảng 52.000 đồng). Nhà lãnh đạo Trung Quốc từng chia sẻ, khi còn nhỏ, ông rất thích món bánh mì cuộn bơ của Nghĩa Lợi được bán tại những con hẻm tại Bắc Kinh.

Theo tờ Guardian, sở thích cá nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên trở thành xu hướng ở Trung Quốc và được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Cụ thể, vào năm 2022, giới trẻ Trung Quốc đã khởi xướng trào lưu mặc đồ "phong cách cơ quan". Trào lưu này được lấy cảm hứng từ những bộ trang phục thường được ông Tập lựa chọn.



