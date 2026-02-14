Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận tin vui ngày giáp Tết, vượt qua cả ông chủ đế chế Kingston

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Forbes

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phiên giao dịch ngày 13/2 vừa ghi nhận thanh khoản khá thấp trước kỳ nghỉ Tết dài ngày. Thế nhưng, do sự thiếu vắng kênh đầu tư cùng định giá tương đối hấp dẫn nên thị trường chứng khoán vẫn được coi là một lựa chọn tốt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, đa số cổ phiếu giữ được màu xanh. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 10 điểm (+0,55%) lên 1.824,09 điểm và chỉ số VN30-Index tăng nhẹ 2,17 điểm (+0,11%) lên 2.018,64 điểm. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE đạt gần 20.000 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản thấp chỉ bằng khoảng 60 - 70% so với các phiên trước đó. Tuy nhiên, con số này lại cao so với những phiên giao dịch giáp Tết các năm trước đó.

Trong số các cổ phiếu trụ cột trên sàn chứng khoán, nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” có xu hướng đi ngang. Theo đó, mã Vingroup (VIC) tăng 1.000 đồng lên 160.000 đồng/cổ phiếu. Vinhomes (VHM) đứng giá ở mức 109.000 đồng/cổ phiếu, Vinpearl (VPL) tăng nhẹ 200 đồng lên 85.600 đồng/cổ phiếu, trong khi Vincom Retail (VRE) giảm 150 đồng xuống 29.800 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tăng ấn tượng còn có Sacombank (STB) tăng 1.500 đồng lên 62.600 đồng/cổ phiếu, GVR tăng 1.050 đồng lên 36.400 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực tới thị trường ngày 13/2 là cổ phiếu FPT, khi giảm 2.500 đồng xuống 96.300 đồng/cổ phiếu. Tương tự, cổ phiếu Ngân hàng BIDV (BID) cũng giảm khá mạnh, khi mất 650 đồng xuống 46.900 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, kết phiên giao dịch của năm Ất Tỵ, nhóm cổ phiếu họ Vin đã giữ được mức giá ở vùng đỉnh cao lịch sử sau khi hồi phục liên tục trong hơn một tuần qua. Cụ thể, sau khi lên đỉnh cao lịch sử gần 180.000 đồng/cổ phiếu trong tuần đầu tháng 1, VIC giảm sát về 120.000 đồng/cổ phiếu, trước khi bật trở lại lên 160.000 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

Nhờ đà tăng giá cổ phiếu nên tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gia tăng đáng kể. Tính đến ngày 14/2, tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đạt 26,1 tỷ USD, tăng hơn 1,1 tỷ USD (+4,5%), xếp hạng thứ 88 thế giới. Như vậy, tài sản của Chủ tịch Vingroup còn vượt qua cả tỷ phú John Tu, người đã xây dựng thành công thương hiệu Kingston và được mệnh danh là “ông vua” của các loại ổ nhớ di động. Tỷ phú John Tu hiện sở hữu 22,9 tỷ USD, xếp hạng thứ 101 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 88 trên thế giới. Ảnh: Forbes

Tương tự, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng lên mức cao mới nhờ đà tăng của cổ phiếu, khi hiện ghi nhận tài sản đạt 4,1 tỷ USD, xếp hạng 999 trên thế giới.

Trong thời gian qua, sở dĩ cổ phiếu “họ Vingroup” có nhiều diễn biến tích cực là do tập đoàn này đang theo đuổi nhiều dự án lớn của Việt Nam. Hiện Vingroup đang tập trung làm các dự án, bao gồm khu đô thị thể thao Olympic, siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao trung tâm TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh, nhà máy thép VinMetal, nhiệt điện LNG Hải Phòng, 2 nhà máy điện gió tại Hà Tĩnh.

Các dự án này cần tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tức là gấp 5 lần tổng mức đầu tư của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (337.000 tỷ đồng cho 3 giai đoạn). Số vốn này cũng bằng khoảng 87% tổng thu ngân sách cả nước, tương đương gần 15% GDP của Việt Nam năm 2024.

Phối cảnh Sân vận động Trống Đồng thuộc khu đô thị thể thao Olympic. Đây được coi là một trong những dự án lớn nhất mà Vingroup đang tập trung làm. Ảnh: VIC

Nhóm cổ phiếu nào đang có nhiều tiềm năng?

Theo phân tích của giới chuyên gia, hiện nay có một số nhóm cổ phiếu về bất động sản và thép đang được chú ý. Nguyên nhân là bất động sản và thép đang đứng trước cơ hội đầu tư công lớn, cùng với việc nhiều đại dự án đang được tiến hành triển khai trong năm nay.

Thời gian gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấn sân thép với VinMetal. Trong khi đó. Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á chuyển sang bất động sản công nghiệp, nhà xã hội…

Nhiều người kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng điểm khi ra Tết, giống như thường thấy trong các năm trước. Dòng tiền được cho là sẽ còn đổ vào chứng khoán, trong bối cảnh cơ hội sinh lời ở các thị trường khác thấp.

Ngoài ra, một yếu tố đáng chú ý là định giá nhiều cổ phiếu Việt đang ở mức hấp dẫn. P/E của VN-Index hiện nay chỉ khoảng dưới 15 lần, thấp hơn khá nhiều so với giai đoạn trước. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tích cực.