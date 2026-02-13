Chân dung CEO công ty 300 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng, SN 1982, từng giúp đưa vệ tinh của VN lên vũ trụ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập VinSpace vào tháng 11/2025.

CTCP Vinspace vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, Tổng giám đốc mới của Vinspace là ông Vũ Trọng Thư, sinh năm 1982. Chủ tịch HĐQT của Vinspace vẫn là bà Nguyễn Mai Hoa, một người từng đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch HĐQT VinRobotics, đồng thời gắn liền với nhiều dự án công nghệ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup.

Được biết, ông Vũ Trọng Thư là một chuyên gia nổi bật trong ngành hàng không - vũ trụ tại Việt Nam, từng được vinh danh trong top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2011, khi đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu Không gian (FSpace), Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT, thuộc ĐH FPT.

Chân dung ông Vũ Trọng Thư, người vừa được bổ nhiệm là Tổng giám đốc của VinSpace. Ảnh: GD&TĐ

Bên cạnh việc từng làm ở FPT, ông Vũ Trọng Thư là người có đóng góp quan trọng trong việc đưa vệ tinh của Việt Nam lên vũ trụ và tham gia vào những dự án công nghệ cao.

Theo đó, chuyên gia SN 1982 được biết đến rộng rãi với dự án vệ tinh siêu nhỏ (CubeSat) F-1 của FPT, từng được đưa lên quỹ đạo vào năm 2012. Dự án này nhận được sự hỗ trợ của FPT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế (IAF) và Văn phòng Các vấn đề Vũ trụ Liên hợp quốc (UNOOSA)...

Nhiệm vụ của vệ tinh siêu là phải hoạt động trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) của Trái đất và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây.

Công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vốn điều lệ 300 tỷ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai con trai (hàng thứ hai) cùng góp vốn thành lập VinSpace. Ảnh: VIC

CTCP VinSpace được thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71% vốn điều lệ; Vingroup góp 57 tỷ đồng (tương đương 19%). Ngoài ra, hai con trai tỷ phú là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương với 5%.

Trước khi góp vốn vào VinSpace, ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng đã nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics...

VinSpace đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề, trong đó nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.

Về tiềm năng thị trường, tại hội thảo kết nối chuỗi cung ứng hàng không bền vững nhằm nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, vào giữa tháng 12/2025, ông Lưu Chí Cường - Giám đốc phát triển kinh doanh Trung tâm Hàng không, Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel cho biết, quy mô thị trường sản xuất linh kiện hàng không toàn cầu đến năm 2030 dự kiến đạt 1.233 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) giai đoạn 2024 - 2030 đạt khoảng 4,2%.

Trước đó, trong tháng 10/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng gia đình đã thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí)... Trong đó, đáng chú ý, thép và giải trí là các mảng lần đầu tiên mà Tập đoàn Vingroup đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup thu về 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 111% và vượt kế hoạch cổ đông đặt ra từ đầu năm đề ra. Đây cũng chính là năm đầu tiên lợi nhuận của Vingroup đạt trên 10.000 tỷ. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.