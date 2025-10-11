Tờ Sohu đưa tin, vào một buổi tối sau giờ tan làm, một người đàn ông họ Dương sống tại thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ghé vào siêu thị gần nhà để mua thực phẩm khô. Ông Dương chọn nhiều gói mì sợi với nhiều hương vị khác nhau cùng vài món đồ lặt vặt khác, sau đó mang ra quầy thanh toán. Tổng giá trị hóa đơn là 100 NDT (khoảng 370.000 đồng)

Tuy nhiên, ngay sau khi vừa thanh toán xong, ông Dương bất ngờ thay đổi thái độ, chỉ vào túi hàng và khẳng định tất cả số mì trong đó đều đã hết hạn sử dụng. Người đàn ông này lập tức yêu cầu siêu thị không chỉ hoàn lại tiền mà còn phải bồi thường thêm cho mình 5.000 NDT (hơn 18,5 triệu đồng).

Trước yêu cầu bất ngờ, nhân viên thu ngân lập tức gọi quản lý siêu thị đến làm việc. Sau khi kiểm tra, quản lý xác nhận đúng là một số gói mì đã hết hạn và gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Siêu thị đồng ý hoàn lại toàn bộ 100 NDT tiền hàng cho ông Dương, nhưng không chấp nhận yêu cầu bồi thường thêm. Không đồng ý với cách giải quyết đó, ông Dương khởi kiện, cáo buộc siêu thị bán hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm và đòi bồi thường 5.000 NDT.

(Ảnh minh họa)

Tại phiên tòa, ông Dương cung cấp video do chính ông quay lại toàn bộ quá trình mua hàng hôm đó. Trong video, ông Dương lựa chọn sản phẩm, thanh toán và rời khỏi siêu thị. Các sản phẩm sau đó cũng được cơ quan chức năng xác nhận là đã hết hạn sử dụng tại thời điểm ông mua.

Tuy nhiên, phía siêu thị cho rằng từ đầu ông Dương đã có dụng ý trục lợi. Họ nhận định việc ông mang điện thoại quay phim toàn bộ quá trình mua sắm là hành vi rất kỳ lạ, không giống một khách hàng thông thường.

Khi tiến hành điều tra sâu hơn, cơ quan chức năng phát hiện một tình tiết đáng chú ý: trong hơn 2 năm qua, riêng khu vực Bách Sắc đã ghi nhận 54 vụ kiện tương tự, đều liên quan đến việc người tiêu dùng mua phải thực phẩm hết hạn. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, nếu người dân mua phải hàng hết hạn và tố cáo, doanh nghiệp sẽ phải bồi thường gấp nhiều lần giá trị hàng hóa.

Chính vì vậy, một số người đã lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi. Họ thường xuyên đi khắp các siêu thị, tìm kiếm những sản phẩm đã quá hạn nhưng chưa bị dọn khỏi kệ. Khi phát hiện, họ mua toàn bộ số hàng này, lưu lại bằng chứng, rồi khởi kiện để đòi bồi thường. Dù chỉ là các món hàng giá trị nhỏ, nhưng nếu thắng kiện, số tiền nhận được có thể cao gấp hàng chục lần so với giá trị thực tế.

Trong quá trình cơ quan chức năng xem xét vụ kiện của ông Dương, hình ảnh trích xuất từ camera giám sát của siêu thị cho thấy trước khi cho các gói mì vào giỏ, ông đã cầm từng gói lên xem kỹ nhãn mác và hạn sử dụng. Chi tiết này chứng tỏ ông Dương hoàn toàn biết rõ sản phẩm đã hết hạn, nhưng vẫn cố tình mua để lấy đó làm căn cứ kiện.

(Ảnh minh họa)

Tòa án thành phố Bách Sắc nhận định, hành vi của ông Dương vi phạm nguyên tắc trung thực trong hoạt động dân sự. Thẩm phán cũng khẳng định, pháp luật Trung Quốc bảo vệ người tiêu dùng khi họ thật sự bị xâm phạm quyền lợi, nhưng không dung túng cho những người cố tình lợi dụng luật để kiếm lời.

Theo phán quyết của tòa, yêu cầu bồi thường 5.000 NDT của ông Dương không hợp lệ. Ông chỉ được hoàn lại đúng 100 NDT - số tiền đã trả khi mua hàng. Tuy nhiên, tòa cũng xác định siêu thị có lỗi khi để hàng quá hạn bày bán, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, và yêu cầu đơn vị này phải chấn chỉnh quy trình kiểm soát hàng hóa.

Sau khi phán quyết được công bố, dư luận Trung Quốc bày tỏ sự đồng tình cao với quyết định của tòa án. Phần lớn cho rằng đây là phán quyết công bằng và hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, vừa ngăn chặn tình trạng trục lợi.

Nhiều người chỉ ra rằng, dù siêu thị sai khi bày bán hàng hết hạn, nhưng hành động của ông Dương cũng không thể chấp nhận được. Việc ông cố tình mua hàng vi phạm để kiện là hành vi gian dối. Nếu màn kịch của ông trót lọt, sẽ dễ dẫn đến nguy cơ nhiều người khác bắt chước, khiến các doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh.