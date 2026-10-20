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Mua nợ lòng heo không được, dùng dao chém người bán

Cảnh Kỳ
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Trần Văn Thanh Hải (SN 1988, Vĩnh Long) mua lòng heo và đề nghị cho nợ tiền nhưng người bán hàng không đồng ý và bán cho người khác. Tức giận, Hải lấy dao chém nạn nhân. Đối tượng Hải đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Thanh Hải (SN 1988, trú xã Tam Ngãi, Vĩnh Long) để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

- Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt bị can Trần Văn Thanh Hải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 16/6, Hải cùng L.T.G.K (SN 2006, ngụ cùng địa phương) ngồi uống bia tại nhà thì thấy ông H.C.T (SN 1987, trú cùng xã) điều khiển xe mô tô chở thịt heo đi ngang qua, nên Hải gọi lại hỏi mua lòng heo. Ông T. nói Hải đợi rồi quay lại sau.

Khoảng 30 phút sau ông T. mang lòng heo đến nhà Hải bán, Hải đề nghị cho nợ tiền nhưng ông T. không đồng ý và mang lòng heo bán cho người khác.

Tức giận, Hải lấy dao chém ông T. gây thương tích. Ông T được đưa đi bệnh viện điều trị. Kết quả giám định, T. bị tổn thương cơ thể 16%.

Quá trình điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tags

chém người bán

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