Mua một lô đất, người đàn ông vô tình sở hữu cả con đường: "Đây là cơn ác mộng của tôi"

Năm 2021, anh Jason Fauntleroy tham gia một buổi đấu giá của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Butler, Pennsylvania, Mỹ với mong muốn mua một mảnh đất để xây nhà tại Trenton, phía bắc Cincinnati (Ohio). Anh đã chi 5.000 USD (131 triệu đồng) cho lô đất mà mình nhắm đến, nhưng không ngờ rằng số tiền đó lại mang đến cho anh quyền sở hữu cả con đường Bloomfield Court, nơi có 5 ngôi nhà khác đang sinh sống.

Khu đất được bán đi kèm luôn cả quyền sở hữu con đường trước nhà

Giao dịch tưởng chừng như đơn giản này lại trở thành một cơn ác mộng đối với Fauntleroy. Việc bảo trì con đường trước đây do hiệp hội chủ nhà đảm nhiệm. Nhưng sau khi Fauntleroy trở thành chủ sở hữu, trách nhiệm này lại thuộc về anh. Quản lý thành phố Trenton, ông Marcos Nichols, cũng không rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót này, chỉ cho biết con đường thuộc sở hữu tư nhân được tạo ra thông qua hiệp hội chủ nhà.

Ba năm sau, thành phố Trenton bắt đầu quá trình thu hồi con đường Bloomfield Court thông qua quyền trưng dụng. Tuy nhiên, Fauntleroy cho rằng thành phố chỉ định giá lô đất ban đầu anh mua mà không tính đến giá trị của cả con đường. Anh cảm thấy mình bị đối xử bất công và gặp khó khăn trong việc liên lạc với chính quyền thành phố. Fauntleroy chia sẻ với WCPO 9 rằng: "Họ cô lập tôi. Họ chặn cuộc gọi của tôi. Thật khó để liên lạc với bất kỳ ai".

Người đàn ông vốn chỉ muốn mua đất để xây nhà

Ông Nichols từ chối bình luận về giá trị thẩm định của con đường nhưng cho biết thành phố muốn biến Bloomfield Court thành đường công cộng để đảm nhận trách nhiệm bảo trì. Fauntleroy khẳng định anh xứng đáng nhận được một mức giá hợp lý hơn. Anh nói: "Hãy đối xử công bằng với mọi người; hãy làm việc trung thực. Đừng lợi dụng ai đó chỉ vì họ không có khả năng thuê luật sư".