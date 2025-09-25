Mua mảnh đất 300 triệu để trồng cây, gia chủ bất ngờ đổi đời sau 1 năm: Đất để không cũng sinh lời gần 10 lần!

Câu chuyện đổi đời của Trương Minh - Một người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Tây (Trung Quốc) gần đây đã gây xôn xao dư luận.

Xuất thân trong một gia đình lao động bình thường, sau nhiều năm làm công nhân tại một xưởng cơ khí trong huyện, Trương Minh dành dụm được chút vốn liếng. Tuy nhiên thay vì gửi tiết kiệm hay mua ô tô như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Trương Minh quyết định mua một mảnh đất nhỏ cách nhà bố mẹ khoảng 15 km.

Ảnh minh họa

Mục tiêu ban đầu của anh là mua đất xong sẽ cố gắng tích góp, chừng 6-7 năm nữa sẽ xây nhà. Là người sống giản dị, hướng nội và khép kín, ước mơ cả đời của Trương Minh chỉ đơn giản là có một ngôi nhà - nhỏ thôi, nhà cấp 4 cũng được, xung quanh trồng cây, trồng rau. Sau khi vét sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm được là 85.700 NDT (khoảng 300 triệu đồng), Trương Minh mua được 1 mảnh đất rộng khoảng 150m2, trong đó chỉ có khoảng 25m2 là đất thổ cư, còn lại là đất vườn chưa quy hoạch.

Sau khi mua mảnh đất, Trương Minh… trắng tay. Dẫu vậy anh vẫn bắt tay vào thực hiện ước mơ cả đời của mình: Mua cây về trồng. Dù mảnh đất ở cách nhà hiện tại 15km nhưng cứ 2 ngày một lần, Trương Minh lại chạy xe tới tưới cây, thăm cây.

Người trong xóm khi biết chuyện, đều thì thầm rằng Trương Minh thật quá ngớ ngẩn, trong đó có cả chính bố mẹ anh. Bố mẹ thậm chí còn mắng Trương Minh rằng chừng đó tuổi rồi, không lo cưới vợ mà toàn làm những chuyện dở hơi. Chẳng một ai ủng hộ Trương Minh theo đuổi mục tiêu của mình, tất cả đều chỉ giục anh lấy vợ sinh con.

Trương Minh bỏ ngoài tai tất cả, vẫn cứ vượt quãng đường 30 km để tưới cây, chăm cây. Anh cứ duy trì thói quen này suốt 1 năm trời và "trái ngọt" đã đến sớm, theo cách không ai có thể tưởng tượng hay đoán trước được.

Chính quyền huyện Quảng Tây công bố kế hoạch mở rộng tuyến đường nối khu trung tâm với khu công nghiệp mới. Toàn bộ diện tích đất nằm dọc tuyến đường mới, bao gồm cả mảnh đất nhỏ của Trương Minh, đều thuộc diện giải tỏa và đền bù. Khi nhận được thông báo, Trương Minh chết lặng, còn bố mẹ anh thì ngơ ngác không tin nổi. Sau khi đoàn cán bộ đến đo đạc, lập hồ sơ, mức giá đền bù được công bố: 755.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). Như vậy tính ra, chỉ trong vòng 1 năm, mảnh đất của Trương Minh đã "vô tình" sinh lời gấp 9,3 lần!

Những người từng cười chê anh ngớ ngẩn giờ bỗng thay đổi thái độ, thậm chí còn khuyên con cháu mình học theo Trương Minh để đầu tư đất.

Ảnh minh họa

Thế nhưng chính Trương Minh lại là người tỉnh táo hơn ai hết. Anh biết rõ mình chẳng giỏi đến thế, tất cả là nhờ may mắn mà thôi. Sau khi nhận tiền đền bù, Trương Minh không vội vàng bắt tay vào kế hoạch thực hiện ước mơ nhỏ của mình. Thay vào đó, anh dành tiền sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ. Sau hơn 1 năm bị gia đình giận vì quyết định có phần "ngớ ngẩn" kia, Trương Minh hiểu ra cách duy nhất để bố mẹ an tâm là báo hiếu trong khả năng, rồi sau đó mới là nghĩ cho bản thân mình.

Phần còn lại của khoản tiền đền bù, Trương Minh đem gửi ngân hàng để lời đồng nào hay đồng đó, trong khi đang đi tìm mua một mảnh đất nhỏ để tiếp tục thực hiện ước mơ có nhà cấp 4, có vườn cây của mình.

"Tôi muốn mua đất để tiếp tục trồng cây, ươm mảnh vườn của riêng mình trước khi kiếm đủ tiền xây nhà. May mắn chỉ đến một lần, tham quá sẽ dễ mất cả, tôi không phải người ham của cải nên cũng không định dùng số tiền đền bù để đầu tư. Biết mình biết ta thôi, cuộc sống sẽ đỡ áp lực" - Trương Minh viết.

Chia sẻ của Trương Minh nhanh chóng tạo nên một làn sóng tranh luận trên Xiaohongshu.

Một tài khoản bình luận: "Người ta nói đúng, trên đời này có những bước ngoặt chẳng ai toan tính nổi. Anh ấy không quá xuất sắc, nhưng biết đủ, biết hài lòng, âu cũng là một dạng bản lĩnh" .

Một người khác lại viết: "Nếu là tôi, có 2,8 tỷ trong tay chắc chắn sẽ đầu tư bất động sản tiếp chứ" .

Một tài khoản bày tỏ: "Anh ấy sống giản dị, có ước mơ nhỏ, đạt được may mắn rồi thì biết dừng lại. Không tham lam, vậy mới là khôn ngoan".

Người khác thì lại đúc kết: "Đúng là cuộc đời, không biết đâu mà lần. Người tính toán đầu tư thì thua lỗ, người chẳng màng lợi nhuận lại lãi gấp gần chục lần. Hóa ra 3 phần nỗ lực, 7 phần may mắn là thật" .

