Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ mới dứt?

Ngày 27/8 – thời điểm dự kiến diễn ra sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội tiếp tục hứng mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Hàng loạt tuyến đường vẫn chìm trong ngập úng, khiến người dân Thủ đô không khỏi đặt câu hỏi: Bao giờ mưa mới dứt?

Từ ngày 25/8 đến nay, Hà Nội liên tục mưa to đến rất to, nhiều tuyến phố biến thành “biển nước”, giao thông tê liệt, sinh hoạt người dân đảo lộn. Lũ trên các sông dâng cao, nhiều khu vực được cảnh báo có thể ngập 1-3 ngày liên tiếp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 27/8, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tuy nhiên, từ chiều tối, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-29°C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, nguyên nhân chính là do sự cộng hưởng của nhiều hình thái khí tượng cùng lúc. Hà Nội vừa chịu tác động của hoàn lưu bão số 5, vừa bị ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với lưỡi áp cao cận nhiệt đới và đới gió đông ẩm xâm nhập mạnh vào miền Bắc.

“Dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió đông ở mực 1.500-5.000 m, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, đều hứng mưa lớn kéo dài”, ông Hưởng phân tích.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết theo dự báo, mưa sẽ còn kéo dài đến hết tháng 8, tập trung tại Bắc Bộ và một số tỉnh miền Trung.

Cơ quan khí tượng cũng liên tục cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên và cả khu vực Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Với diễn biến mưa lũ phức tạp, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc vẫn chưa thể thoát cảnh ngập lụt trong vài ngày tới. Người dân Thủ đô mong chờ trời sớm ngớt mưa, song theo dự báo, từ nay cho tới đến hết tháng 8, mưa vẫn sẽ là “điệp khúc” quen thuộc.