Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Quốc Sáng - Chủ tịch UBND xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, rạng sáng ngày 12/9, do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ đêm 11/9, nhiều thôn trong xã chịu tác động nặng nề.

Mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét, khiến nước dâng nhanh, cuốn trôi hoa màu, vật nuôi, tài sản và làm nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, giao thông ách tắc, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Lũ còn làm sạt lở 5 điểm trên các tuyến đường, đổ 2 cột điện, khiến hiện nay 4 thôn của xã Yên Phú bị mất điện hoàn toàn. Ảnh THTQ

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Yên Phú, tính đến 10h sáng cùng ngày, toàn xã có 22/32 thôn bị ảnh hưởng . Thiệt hại về nhà ở gồm: 2 ngôi nhà bị ngập, 4 hộ bị sạt ta luy. Nhiều diện tích sản xuất bị hư hỏng: 20,9 ha lúa; 15,5 ha ngô; 10,5 ha táo; 4,5 ha chanh; 4,0 ha thanh long và 270 cây cam. Riêng tại thôn Ngõa, sạt đồi đã làm thiệt hại 7,0 ha keo.

Chăn nuôi bị thiệt hại gồm: Hàng trăm con gà và gia súc chết, 2ha ao nuôi thủy sản bị phá hỏng. Ngoài ra, lũ cuốn ngập hư hỏng xe máy, đồ dùng của các hộ dân tại các thôn Thống Nhất, Minh Phú. Về hạ tầng giao thông, 5 điểm sạt lở xuất hiện tại các thôn Tháng 10, Ngõa, Nắc Con 2 và thôn 1 Yên Lập. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Yên Phú đã huy động cán bộ, công chức trực tiếp xuống cơ sở phối hợp cùng trưởng thôn động viên nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục thống kê, rà soát và thực hiện các biện pháp ứng phó, đảm bảo ổn định đời sống.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.