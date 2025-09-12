Ngày 12-9, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội vừa sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.



Chiến sĩ CSGT bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Ảnh: Gif

Theo đó, chiều 11-9, tổ công tác CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại Phạm Hùng - Trần Duy Hưng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 lái xe taxi hô hoán đang chở một người phụ nữ từ Bệnh viện K (Hà Nội) ra bến xe Mỹ Đình thì hành khách này có biểu hiện co giật, sốc phản vệ.

Biết sự việc, Thượng uý CSGT Lê Đăng Hoà cùng 1 chiến sĩ khác đã sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường đưa bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện K với quãng đường gần 10 km. Sau đó, Thượng uý Hoà đã bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu.

Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Được biết bệnh nhân là chị V.Th.Th., giáo viên Trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái đang điều trị tại Bệnh viện K. Trên đường bắt xe từ bệnh viện ra Bến xe Mỹ Đình để về quê, đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì bị sốc phản vệ.