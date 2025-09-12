HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa nữ giáo viên bị sốc phản vệ vào bệnh viện cấp cứu

Nguyễn Hưởng |

Thấy nữ giáo viên đang bị co giật, sốc phản vệ trên xe taxi, 2 chiến sĩ CSGT đã dùng xe mô tô đặc chủng dẫn đường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 12-9, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội vừa sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

CSGT Hà Nội dẫn đường cấp cứu giáo viên bị sốc phản vệ trên xe taxi - Ảnh 1.

Chiến sĩ CSGT bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Ảnh: Gif

Theo đó, chiều 11-9, tổ công tác CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại Phạm Hùng - Trần Duy Hưng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 lái xe taxi hô hoán đang chở một người phụ nữ từ Bệnh viện K (Hà Nội) ra bến xe Mỹ Đình thì hành khách này có biểu hiện co giật, sốc phản vệ.

Biết sự việc, Thượng uý CSGT Lê Đăng Hoà cùng 1 chiến sĩ khác đã sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường đưa bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện K với quãng đường gần 10 km. Sau đó, Thượng uý Hoà đã bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu.

Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Được biết bệnh nhân là chị V.Th.Th., giáo viên Trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái đang điều trị tại Bệnh viện K. Trên đường bắt xe từ bệnh viện ra Bến xe Mỹ Đình để về quê, đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì bị sốc phản vệ.

Bé gái 11 tuổi ở Nghệ An mắc bệnh dại sau khi chó nuôi trong nhà chết bất thường
Tags

bệnh viện K

công an TP Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông

bến xe mỹ đình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại