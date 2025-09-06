HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
"Mưa đỏ" đã phá mấy kỷ lục phim của Trấn Thành, còn kỷ lục nào chưa "đổ"?

N.D |

"Mưa đỏ" gây bão phòng vé, vượt mặt "Mai" của Trấn Thành với 2 kỷ lục ấn tượng. Kỷ lục thứ ba sẽ sớm bị chinh phục?

"Mưa đỏ" phá 2 kỷ lục phim của Trấn Thành, kỷ lục thứ ba bao giờ "đổ"?

"Mưa đỏ" gây bão phòng vé, vượt mặt "Mai" của Trấn Thành với 2 kỷ lục ấn tượng. Kỷ lục thứ ba sẽ sớm bị chinh phục?

Ra rạp từ 22/8, "Mưa đỏ" đạt hơn 508 tỷ đồng chỉ sau 15 ngày, phá kỷ lục của "Mai" (hơn 20 ngày cho 500 tỷ đồng) và vượt "Lật Mặt 7" (482 tỷ đồng). Phim còn ghi dấu với doanh thu 50 tỷ đồng/ngày vào 1-2/9, vượt xa 44 tỷ đồng/ngày của "Mai" (14/2/2024), trở thành phim có doanh thu ngày cao nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Chu Lai, "Mưa đỏ" tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, với dàn diễn viên như NSND Trần Lực, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh... Bộ phim áp đảo bảng xếp hạng, bỏ xa các đối thủ như "Làm giàu với ma 2", "Cô dâu ma", và đạt 1,17 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội.

"Mưa đỏ" đã phá mấy kỷ lục phim của Trấn Thành, còn kỷ lục nào chưa "đổ"? - Ảnh 1.

Một đoạn phim với ẩn dụ sâu sắc của "Mưa đỏ".

Với sức hút mạnh mẽ, "Mưa đỏ" đang tiến gần đến kỷ lục thứ ba. Bạn đoán đó là gì?





