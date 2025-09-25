'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Ngày 25/9, Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ thông tin Mưa đỏ rời rạp từ 28/9, sau khi tiếp cận 8 triệu khán giả. Cô bày tỏ hạnh phúc và gọi đây là là “giấc mơ tuyệt đẹp” của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Nữ đạo diễn nói cô tự hào vì ê-kíp Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng sự nỗ lực và tận hiến.

“Hơn 8 triệu lượt khán giả đã rơi nước mắt, đồng hành vui buồn cùng những câu chuyện và số phận nhân vật. Thậm chí có những người trở lại rạp nhiều lần, đó là niềm hạnh phúc lớn lao với chúng tôi. Đối với người làm phim, khi tác phẩm ra mắt và được công chúng đón nhận, yêu thương, đó là điều vô cùng tuyệt vời”, đạo diễn chia sẻ.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ thêm Mưa đỏ tạo dấu ấn khi một số rạp mở các suất chiếu từ 6h30 sáng để phục vụ khán giả. Đặng Thái Huyền nhìn nhận những bài viết phân tích từ khán giả đều là món quà đáng trân trọng.

“Sẽ rất buồn nếu bộ phim ra rạp mà không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào. Dù tích cực hay chưa tích cực, mọi phản hồi đều quý giá. Điện ảnh quân đội và ê-kíp sản xuất đều tin rằng khán giả là những người nối dài hành trình của Mưa đỏ cho tới mai sau”, cô chia sẻ thêm.

Khép lại hành trình chiếu rạp, NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ hy vọng các dự án tiếp theo của Điện ảnh quân đội sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến, ủng hộ của công chúng như với Mưa đỏ .

Bên cạnh đó, nhà sản xuất thông báo Mưa đỏ "hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh, để lại dấu ấn của người yêu phim điện ảnh". Nhà sản xuất cho biết tác phẩm tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng.

Mưa đỏ lập kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Mưa đỏ ra rạp ngày 22/8, nhanh chóng được khán giả đón nhận tích cực. Tác phẩm lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị liên tiếp lập kỷ lục doanh thu, tạo nên cơn sốt chưa từng có với tác phẩm chính luận, lịch sử.

Sáng 25/9, bộ phim bán được 7.752 vé/1.482 suất chiếu, thu 617,1 triệu đồng. Mưa đỏ sắp chạm mốc 700 tỷ đồng (cụ thể là 699,3 tỷ đồng) sau gần một tháng ra rạp.

Với nhiều chuyên gia theo dõi thị trường phim điện ảnh, mùa phim 2/9 năm nay đặc biệt đến mức chưa từng có tiền lệ. Tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân kết hợp tư nhân không chỉ thắng lớn về doanh thu mà còn chứng minh khán giả sẵn sàng ủng hộ đề tài lịch sử, chính luận nếu được đầu tư và dàn dựng quy mô.