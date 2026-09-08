Hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Theo The Mirror, hiện tượng này xảy ra tại thị trấn São Thomé das Letras, Brazil, vào năm 2025. Hàng trăm con nhện cùng xuất hiện trên một hệ thống mạng tơ khổng lồ, tạo cảm giác như những con vật này đang “rơi” xuống từ bầu trời.

Hàng trăm con nhện cùng tạo “mạng lưới trên không”

Hiện tượng được ghi nhận tại São Thomé das Letras liên quan đến loài Parawixia bistriata. Trong một số thời điểm, đặc biệt khi bước vào giai đoạn sinh sản và săn mồi, chúng tập hợp thành từng nhóm lớn và cùng xây dựng mạng tơ trên những vị trí cao.

Các đàn có thể lên tới khoảng 500 con. Mạng nhện được giăng trên tán cây hoặc những công trình, cấu trúc nằm ở trên cao. Khi hàng trăm con nhện đồng thời di chuyển trên mạng tơ, người đứng bên dưới có thể có cảm giác chúng đang lơ lửng hoặc rơi từ trên trời xuống, từ đó hình thành cách gọi đầy ấn tượng là “mưa nhện”.

Hình ảnh này có thể khiến nhiều người hoảng sợ. Trên mạng xã hội, một số người thậm chí đề xuất tiêu diệt chúng, trong khi những người khác liên tưởng hiện tượng này với các dấu hiệu đáng sợ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, hiện tượng này thường xuất hiện sau những giai đoạn thời tiết nóng và có sương mù. Những con nhện phối hợp với nhau tạo nên một mạng lưới rộng lớn, vừa phục vụ việc săn mồi vừa liên quan đến quá trình sinh sản.

Không phải lần đầu xuất hiện

Mạng nhện khổng lồ tại Brazil từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi nhà hoạt động môi trường Bruna Naomi chia sẻ hình ảnh vào cuối tháng 12/2024.

Theo Bruna, cô đang lái xe thì cùng mọi người dừng lại để ghi lại cảnh tượng. Đây không phải lần đầu người dân địa phương bắt gặp những đàn nhện như vậy. Trước đó, chúng thường ẩn mình trên cây nên mạng tơ không dễ được phát hiện.

Điều khiến Bruna đặc biệt ấn tượng lần này là khoảng cách giữa những điểm mà đàn nhện giăng tơ. Mạng lưới có thể kéo dài từ cây này sang cây khác ở khoảng cách khá xa, khiến cô tò mò về cách những sinh vật nhỏ bé này tạo ra một hệ thống mạng rộng đến như vậy.

Claudio Maurício Vieira, điều phối viên Phân ban Chân khớp tại Viện Vital Brazil, cho biết một số loài nhện có khả năng tạo ra những hệ thống mạng rất lớn và sử dụng chúng theo nhóm. Hành vi này có thể diễn ra quanh năm hoặc chỉ tập trung trong những khoảng thời gian nhất định.

Theo ông, việc cùng xây dựng mạng lưới là một chiến lược giúp đàn nhện thu được lượng thức ăn lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh sản.

Giáo sư Rodrigo Lopes Ferreira, trưởng khoa Sinh thái và Bảo tồn tại Đại học Liên bang Lavras, cho biết những con nhện này thường tập trung thành đàn trong mùa sinh sản, kéo dài khoảng từ tháng 9 đến tháng 3.

Đặc biệt, hoạt động của chúng thay đổi rõ rệt giữa ngày và đêm. Ban ngày, đàn nhện có thể tập trung thành một khối giống như quả cầu. Khi trời tối, chúng rời vị trí ẩn náu và bắt đầu giăng mạng, tạo nên khung cảnh giống một “cơn mưa nhện” trên bầu trời.

Có nguy hiểm nếu vô tình chạm phải?

Theo giáo sư Ferreira, loài nhện này không sở hữu loại nọc độc mạnh đến mức được xem là đáng lo ngại về mặt y tế. Chúng không có tập tính chủ động tấn công và còn đóng vai trò nhất định trong hệ sinh thái thông qua việc kiểm soát số lượng côn trùng.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa con người nên chủ động tiếp xúc với chúng. Nếu bị chạm vào hoặc cảm thấy bị đe dọa, nhện vẫn có khả năng cắn để tự vệ. Vì thế, khi bắt gặp những đàn nhện tập trung với số lượng lớn, cách an toàn nhất vẫn là giữ khoảng cách và quan sát thay vì tìm cách bắt hoặc tiêu diệt chúng.

Một người dùng mạng xã hội thậm chí hài hước rằng với số lượng nhện lớn như vậy, “sẽ chẳng còn con muỗi nào” có cơ hội tiếp cận con người.

Đằng sau vẻ ngoài đáng sợ, “mưa nhện” thực chất là một biểu hiện đặc biệt trong tập tính của loài Parawixia bistriata, cho thấy cách những sinh vật nhỏ bé có thể phối hợp với nhau để thích nghi, săn mồi và duy trì nòi giống trong tự nhiên.

(Tổng hợp)