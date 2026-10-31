Mr Pips khai mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, tiền nhiều vẫn thấy cuộc đời vô nghĩa

Nam khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường, nhiều lúc rơi vào trạng thái buồn chán, dù nhiều tiền vẫn thấy cuộc đời vô nghĩa.

Sáng 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam ( Mr Pips , 32 tuổi) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 36 tuổi) cầm đầu.

Trong phần xét hỏi, trả lời các câu hỏi của luật sư về tình trạng sức khỏe, Phó Đức Nam xác nhận những thông tin liên quan đến bệnh tâm thần mà mẹ Nam (bị cáo Lê Thị Liễu) trình bày ở phiên tòa trước là đúng sự thật.

Nam khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. “Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi tiếp tục đi học”, Nam trình bày.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) bị dẫn giải tới toà.

Mr Pips cho hay, từ khi phát hiện bệnh đến nay, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị. Ngay cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam, Nam vẫn phải uống thuốc.

Nam còn khai, cả trong giai đoạn đầu bị tạm giam, khi làm việc với các điều tra viên, bị cáo có thời điểm không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên la hét và có những biểu hiện bất thường. Do vậy, bị cáo được cơ sở giam giữ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cho đến thời điểm hiện tại.

“Đến bây giờ, khi ở trong buồng giam, các cán bộ cũng không yên tâm để bị cáo ở một mình, luôn có người theo dõi cả ngày lẫn đêm vì sợ bị cáo làm điều gì đó không tốt”, Nam khai.

Bị cáo cho rằng khi được uống thuốc đầy đủ, trạng thái tinh thần tương đối bình thường. Tuy nhiên, nếu không sử dụng thuốc, bản thân có thể xuất hiện những hành vi bất thường.

Giải thích thêm về căn bệnh của mình, Mr Pips cho biết rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc của bị cáo thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức.

Nam mô tả trạng thái cảm xúc của mình thay đổi theo dạng hình sin, khi lên cao, khi xuống thấp. Vào những giai đoạn tâm trạng suy sụp, dù sở hữu nhiều tiền bạc, Nam vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử.

“Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa”, Nam trình bày và cho biết trạng thái này thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Ngược lại, khi rơi vào giai đoạn mà bị cáo gọi là “pha hưng cảm”, Nam khai bản thân thường hành động bất chấp, không suy nghĩ thấu đáo về hậu quả. “Nói như mấy anh đa cấp thì hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, đôi khi bất chấp cả lương tâm, làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”, Mr Pips nói trước tòa.

Khai báo về hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, Phó Đức Nam cho biết trong quá trình điều hành, bị cáo sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó chủ yếu là Ngân lượng và 9Pay.

“Bị cáo chủ yếu dùng Ngân lượng, 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian này tại đây, chỉ có mỗi Shark Bình”, Nam khai.

Liên quan việc phân chia lợi nhuận, bị cáo trình bày trong quá trình quản lý các sàn giao dịch tại Việt Nam, Nam cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ được chia tỷ lệ hoa hồng ngang nhau, mỗi người hưởng khoảng 3-5%.

Theo Nam, Bùi Trung Đức không bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Vì vậy, bị cáo đề nghị xem xét trách nhiệm của Đức cùng những nhân viên có liên quan trong việc bồi hoàn tiền, góp phần khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Đề cập đến nguồn gốc tài sản, Nam khai trước năm 2019, bị cáo từng làm phiên dịch viên cho sàn giao dịch GKFX với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng.

Mr Pips khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

“Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại. Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”, Nam trình bày.